La Guàrdia Civil desallotja a huit persones d'un edifici a causa d'un incendi a la Vila Joiosa

Segons ha informat la Benemèrita a través d'una nota de premsa, una patrulla de la Guàrdia Civil de la Vila Joiosa estava realitzant un servei als Jutjats aquest dijous, quan un ciutadà els va alertar que hi havia un edifici proper que s'estava incendiant.

Immediatament, van eixir al carrer i des d'allí van comprovar que de la primera planta d'un edifici estava eixint gran quantitat de fum per les finestres i per la terrassa.

Davant la possibilitat que es produïra una explosió de gas, els guàrdies civils van procedir a l'evacuació dels habitants d'eixes vivendes, un total de 8 persones, entre elles una dona en cadira de rodes i un home amb dificultat per a caminar, als quals van auxiliar perquè la seua eixida fóra més ràpida.

Una vegada van estar tots els integrants fóra de l'immoble, els veïns es van donar compte que dins de la casa d'on provenia l'incendi, podia estar encara un home a qui no havien vist eixir. Davant la possibilitat que estiguera atrapat, els agents van decidir intentar entrar per a salvar-li.

Després d'obrir la porta, van buidar dos extintors en l'entrada per a poder veure alguna cosa i van començar a cridar-li, però no van obtindre resposta. A eixes altures, el fum ja havia adquirit gran densitat, la qual cosa els dificultava la respiració, i la intensitat de les flames va impossibilitar arribar fins a l'interior.

A causa d'açò, la Guàrdia Civil va haver d'eixir de l'edifici a l'espera de l'arribada dels bombers, els qui van extingir l'incendi i van poder comprovar que no hi havia ningú a l'interior. Uns minuts més tard, va aparéixer l'home que residia en la vivenda, qui s'havia absentat per a anar al metge. D'aquesta manera, l'incendi es va saldar sense danys personals i només es va haver de lamentar danys materials.