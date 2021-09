Un estudio del IPE revela que los glaciares del Pirineo pierden hasta una quinta parte de su superficie desde 2011

Los resultados principales del trabajo, publicados en la revista Geophysical Research Letters, muestran que, lejos de observarse una desaceleración en la tasas de fusión de los glaciares, las pérdidas de hielo siguen un ritmo similar desde la década de 1980, ha explicado el IPE en una nota de prensa.

Así, en el periodo analizado, el área de los glaciares se redujo un 23,2 por ciento, mientras que su espesor disminuyó, en promedio, 6,3 metros, sobrepasando incluso en algunos puntos los 20 metros de espesor.

Ejemplo de estos cambios son los observados en el glaciar del Aneto, cuyas pérdidas se estiman en un 24,3 por ciento en cuanto a su área y una media de 8,5 metros de espesor, registrándose disminuciones de hasta 21 metros en algunas zonas.

Entre las masas de hielo más afectadas, se encuentran el glaciar de Ossoue, en el macizo de Vignemale, que ha sufrido una disminución del 25,7 por ciento de su área y pérdidas de espesor medio de 10 metros; o el glaciar de Taillón, que en promedio ha perdido 11,6 metros, superando los 23 metros en su zona central.

EVOLUCIÓN HETEROGÉNEA

Los científicos explican que, pese a que las condiciones climáticas no varían mucho entre las zonas donde se ubican los glaciares, ya que el clima se ha modificado de forma semejante en todo el Pirineo, la evolución del hielo sí que ha sido heterogénea durante este periodo.

Así, los glaciares pirenaicos más pequeños, con un área inferior a diez hectáreas como el de Barrancs, en el macizo de la Maladeta, o el Llardana, en el macizo de Posets, están fuertemente controlados por la topografía local, algo que se deduce del contraste entre sus pérdidas de área y las de espesor.

Sin embargo, los glaciares más grandes están predominantemente influenciados por las condiciones climáticas de esta región montañosa, por lo que las masas de mayor extensión, como las del Aneto, Maladeta, Ossoue y Monte Perdido, evolucionan de forma similar con pérdidas de área y espesor equivalentes.

En este sentido, los autores del estudio han incidido en la importancia de disponer de cartografías que muestren con detalle las pérdidas observadas para así monitorizar y comprender las razones por las que los glaciares se están quedando progresivamente más circunscritos a las zonas protegidas -menor radiación solar y mayor acumulación de nieve-.

Según pronostican los investigadores, en estas zonas los glaciares podrán tener una degradación más lenta, pero en todos los casos estarán abocados a una progresiva desaparición de la dinámica que los caracteriza.

Desde el IPE han subrayado que los glaciares pirenaicos son los más grandes del sur de Europa y su supervivencia está amenazada por el cambio climático por lo que los resultados obtenidos en este trabajo son un anticipo de lo que puede ocurrir en otras cordilleras de Europa más septentrionales, como los Alpes, en las que los glaciares también muestran un claro retroceso.

TÉCNICAS DE IMAGEN MEJORADAS

Las variaciones del área de los glaciares han sido calculadas con imágenes de alta resolución captadas por distintos satélites con sensores ópticos, mientras que los cambios de espesor se han determinado comparando las superficies 3D generadas con vuelos de dron realizados en el año 2020 y las obtenidas con un sensor LiDAR aerotransportado en 2011.

El uso de esta metodología cuenta con un enorme potencial, pero su aplicación es compleja dadas las características de las zonas monitorizadas, tanto a nivel de vuelo como de acceso.

El investigador Jesús Revuelto ha indicado que es importante preparar las campañas de observación "con mucho detalle", diseñando la zona de vuelo, revisando la previsión meteorológica y coordinando a todo el equipo.

Por su parte, la investigadora Ixeia Vidaller ha resaltado el papel que han tenido en el estudio estas nuevas herramientas ya que gracias a la precisión y la elevada resolución de las observaciones de los drones, "hemos podido determinar con gran detalle el estado actual de la superficie de los glaciares".

Según los autores, la combinación de las técnicas de vuelo con drones y LiDAR ha permitido cuantificar las variaciones en la superficie de los glaciares con una incertidumbre inferior a 0,4 metros.

El trabajo 'Toward an ice-free mountain range: demise of Pyrenean glaciers during 2011-2020'