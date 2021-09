Los productos de Finish están de oferta en Amazon: cómo conseguir 110 cápsulas por 16 euros (¡y mucho más!)

Entre los básicos para el hogar que nunca deben faltar están los productos de limpieza. Si bien es cierto que hay usuarios que apuestan por crear los suyos a partir de ingredientes naturales para evitar los químicos en casa, no todos tenemos tiempo o pericia para lograrlo, por los que preferimos acudir al supermercado más cercano para conseguir aquellos sin los que no podemos vivir, como los multisuperficies, los del baño y, por supuesto, las pastillas que logran que nuestro lavavajillas nos libre de fregar. Sin embargo, la comodidad también conlleva un precio que no siempre cuadra con el presupuesto para llegar a final de mes... A no ser que sepamos dónde acudir para conseguir lo mejor por menos dinero. ¿Y si aprovechamos las ofertas de Amazon para conseguirlas a mejor precio?

Esta semana, el gigante de las compras online ha rebajado algunos de los productos de la conocida marca de limpieza para el lavavajillas Finish. Así, pastillas de diferentes gamas, abrillantadores, desengrasantes o líquido para limpiar nuestro lavavajillas con comodidad están por debajo del precio habitual para asegurarnos que su compra nos sale al mejor precio. ¿Quieres descubrir cuáles son algunos de los sujetos a las mejores ofertas? ¡Pues sigue leyendo!

Este pack de 110 pastillas destaca por ser eficaz hasta con las manchas más difíciles: los restos de comida más incrustados no son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. A todo ello, contribuye su triple acción: por un lado, el power gel actúa contra los residuos más difíciles; por otro, la powerball consigue eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras penetran y levantan los alimentos pegados.

Algo parecido ocurre con el pack de Finish Powerball Quantum Infinity Shine, también rebajado en el catálogo de Amazon (¡las 160 cápsulas salen a 0,17 euros la unidad!). Además de contar con alguno de los aspectos del producto anterior, este es el más completo de la gama y está preparado para eliminar todo tipo de manchas, asegurar el brillo, actuar en todas las temperaturas y, además, proteger nuestra vajilla.

Pero no solo de cápsulas vive nuestro lavavajillas: también hay que proporcionarle un abrillantador extra para que la vajilla más frágil, como las copas, se mantengan en buen estado. El de Finish también está hoy de oferta y por menos de 16 euros puedes llevarte tres botellas (¡equivalen a 480 lavados!). ¿No crees que es el momento de hacerte con todo lo necesario para que poner el lavavajillas en otoño sea lo más barato posible?

