La tensión de Kiko Matamoros en Sálvame es más palpable que nunca, especialmente con algunos compañeros como Carlota Corredera, Anabel Pantoja o Nuria Marín. Por ello, algunos han opinado sobre la actitud del tertuliano y opinan que está buscando que le despidan, que tiene otro proyecto laboral guardado o que su forma de actuar proviene de otros problemas que tiene.

Así lo ha apuntado Carlota Corredera este jueves en el programa del corazón, pues el colaborador declaró que no tiene mayor interés en sentarse frente a la gallega a aclarar sus diferencias.

Al escuchar esto, la presentadora reveló cuál cree que es el motivo de su enfado el día que discutió con ella: "Sé que el día que él carga en este programa, entre otras personas, contra mí, te aseguro que el origen de su cabreo no era yo".

¡¡Que KM se piensa que la cumbre de la paz con Carlota es una broma de Jorge Javier!!



Nada más que añadir… #yoveosalvame

"Vamos a intentar no engañar más a la gente. Si Kiko tiene problemas en su vida, en sus finanzas y en sus emociones, no es mi responsabilidad", continuó. "Yo no soy su problema, ¿vale?".

"Yo no soy Rocío Carrasco, yo soy Carlota Corredera. Pero es algo que yo considero que no hay debate, que es que no se cuestiona a una víctima", reclamó. "Si yo confío y creo en el relato de Rocío y de todas las Rocíos de este país, lo que no es justo es que porque te digan cosas en las redes o tengas un mal día, me utilices a mí porque soy un blanco fácil".

Después, la presentadora destacó el problema por el que pasa Sálvame actualmente y que parece haberse olvidado, y es la pérdida de Mila Ximénez: "No hemos podido hacer el duelo. A veces ni te acuerdas de que Mila ya no está, porque no hemos parado. Lo que tenemos que hacer es arroparnos. Lo que no se puede hacer es jugar sucio, sobre todo cuando hay crisis. La gente se demuestra en los malos momentos, en los buenos todos estamos bien".

"Tú has hablado muy claro, lo que no sé es por qué me atizas a mí. Pero no cuando volviste de vacaciones, es que durante mis vacaciones, que estuve un mes fuera, cuando no estaba presente dijiste muchas cosas de mí y de mi trabajo, y las sé todas", reveló mirando a cámara directamente.

Carlota asegura que no fue fácil trabajar con KM a la vuelta de sus vacaciones, sabiendo que había hablado de su trabajo pero prefirió no decir nada por la convivencia del programa.



A eso se le llama ser una profesional💜💜 #yoveosalvame

"Cuando volví, el primer día tuve que trabajar contigo y no fue fácil. Pero tuve que elegir", contó. "Tenía dos opciones: o te echaba en cara en directo todo lo que habías dicho de mí; o hacía un esfuerzo, era una profesional, miraba a otro lado e intentaba trabajar y convivir".

"Yo no he pedido nunca no coincidir contigo, otra cosa es que me haya costado mucho estar contigo sabiendo lo que habías dicho en mi ausencia de mi trabajo", continuó la gallega. "Yo no juego con tu trabajo, nunca lo he hecho".

Carlota: “Rocío ha contado lo que tenía que contar, ha demostrado su verdad. Estamos en otra fase. Si KM tiene un problema por qué no lo habla conmigo, cuando volví de vacaciones podría haberle destruido y no lo hice en aras de la covivencia”



🙇🏻‍♂️🙇🏽‍♀️👑👏🏼👏🏼👏🏼 #yoveosalvame

"Mi intención es la de pasar página, porque soy consciente de la polarización y que estamos en sitios completamente distintos en el tema de la violencia de género, del feminismo, de Rocío Carrasco", aseguró. "Para mí la baraja se ha roto, estoy profundamente decepcionada".

"Estoy dispuesta a todo por continuar en el programa y, dentro de la diferencia, avanzar y hacer piña", propuso. "Estamos en otra fase, en otra pantalla de un videojuego. Y si tiene algún problema, ¿por qué no habla conmigo?".