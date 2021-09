Con rachas de viento de más de 240 kilómetros por hora y "daños catastróficos" provocados por las inundaciones, el huracán Ida, que se ha comparado al devastador Katrina de 2005, está arrasando a su paso por Estados Unidos.

La cantante mexicana Thalía lo ha comprobado en sus carnes, pues, aunque no ha sufrido ningún accidente a causa de este fenómeno meteorológico, ha vivido la desgracia de encontrar su casa de Nueva York inundada.

"¿¡Qué está pasando en mi casa!?", se preguntó al ver toda la moqueta empapada, tal y como mostró en sus stories de Instagram. "No, no, no, ¡esto va a explotar!", exclamó mirando los enchufes y cables de la casa. "No por favor, la electricidad, las luces, todo. Es la fuente de la juventud, mi casa".

La actriz, que acaba de cumplir 50 años, se encontraba entre la risa y el llanto al ver todo el desastre que reinaba por las habitaciones, con charcos de agua por toda la casa, algunos más profundos, y el suelo de lugares como su gimnasio o su estudio de grabación con un croma completamente mojado.

Poco después, la actriz subió otro vídeo hablando directamente a cámara en el que explicó que no podía hacer nada con las inundaciones que afectaban a tanta gente y que solo debía calmarse: "Ya me vine un poco relajarme, esto es intenso, va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el porqué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo".

"Me río por no llorar, cariños", dijo. "Sigue cayendo un diluvio fuera, no hay nada que hacer más que esperar, no pasa nada, ya al rato sacaré el kayak", comentó irónicamente.