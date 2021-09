Muñoz afirma que la programación del Lope de Vega está "perfectamente diseñada" y se presenta en esta quincena

En este sentido, Muñoz ha recordado al PP que la entrada en el Lope de Vega de su nuevo director, Carlos Forteza, va a suponer un proceso de "redefinición de la idea de gestión pública" del teatro, que se va a reflejar en la programación de la temporada 2021/2022, según ha destacado en un comunicado de respuesta a las críticas vertidas por los populares, que han instado al Ayuntamiento a que "pusiera en marcha" la programación de este espacio escénico.

"Estas nuevas propuestas y enfoques mejorarán la calidad de la oferta y abarcará a los diferentes públicos para que el Lope de Vega se consolide como uno de los teatros de referencia a nivel nacional, un auténtico agente impulsor que ponga en valor el patrimonio, el proceso de creación, la formación, la mediación, la generación de comunidad y la consolidación del tejido cultural de la ciudad", ha asegurado Muñoz.

Por otro lado, Muñoz ha negado un "apagón cultural" en la ciudad y ha destacado la apuesta firme del Gobierno local por mantener una agenda dinámica, variada y extensa desde el final del confinamiento el pasado año y que ha continuado este 2021, que ha supuesto además un refuerzo en la programación estival y que se hayan celebrado citas esenciales para la ciudad como la Bienal de Flamenco o el Festival de Cine de Sevilla.

"Me parece alarmante que el concejal del PP diga estas cosas, porque con sus declaraciones evidencia que no tiene presente la agenda cultural de Sevilla, no sabemos si por falta absoluta de interés en las propuestas culturales que hay en la ciudad y en la que participan agentes locales, comoNocturama, los conciertos en la Plaza de España, las Noches en los Jardines el Alcázar, las visitas teatralizadas al recinto palaciego o la programación en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, por hablar solo de los eventos más recientes".

En este sentido, Muñoz ha apuntado que "la cultura siempre ha sido una prioridad de este gobierno, lo que ha supuesto que Sevilla se haya convertido en una referencia nacional". "Mientras muchas otras ciudades sufrieron un apagón cultural, en Sevilla hemos impulsado en este año y medio una ambiciosaprogramación que ha destacado por la calidad de los artistas, por la seguridad a través de la aplicación de las medidas Covid que recomendaban las autoridades sanitarias, y por la respuesta del público".

"Frente a programaciones está el desconocimiento del PP, que vuelve a hacer gala de una oposición inútil y carente de ideas", ha subrayado Muñoz.