Falles.- Galiana justifica l'eixida del jurat i assegura que se li ha demanat "benevolència" amb els monuments

"El jurat ha eixit a l'hora que havia d'eixir", ha assenyalat l'edil, qui ha explicat la decisió: "Ens hem despertat amb moltes falles plantades i amb un esforç extra fet en moltes comissions per a plantar les falles; hem valorat les que havien patit els desperfectes més grans i hem vist que el millor era seguir endavant".

Així, ha subratllat que el concurs té unes bases aprovades per l'Assemblea de Presidents pel que "prendre una decisió unilateral pel president de JCF no seria molt bé vist per aquells que han fet el doble esforç, que han sigut moltíssims".

Per exemple, ha assenyalat a l'Antiga de Campanar, que "pareixia balancejar-se molt" però en la qual es va fer "un esforç sobrehumà de plantar". Per tant, "el més just era seguir cap a davant veient les conseqüències de l'aiguat", ha exposat.

En tot cas, ha indicat que se li ha demanat al jurat "evidentment" que "siga benvolent i tinga empatia" amb les diferents comissions. "També és cert que l'aiguat ha sigut igual per a tots i açò és un concurs; el jurat valorarà però hem dit que, sobretot, tinga empatia en la part decorativa" que, en circumstàncies com les d'ahir, resultava complicat d'acabar, com posar gespa o pedres al voltant del monument.

L'alcalde ha compartit l'opinió de Galiana perquè, segons ha dit, "majoritàriament les comissions estan resolent els problemes que va provocar la DANA" i, per tant, la visita del jurat és el que s'ha de fer. "També és molt important que aquestes falles, que són actes fallers, són la fi d'un cicle que hem de normalitzar i fer-ho el més paregut possible als altres", ha dit, i ha conclòs: "Amb el que va passar ahir, no hi ha motius per a suprimir els premis i el que s'ha de fer és el que es fa tots els anys".