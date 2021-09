CCOO considera "poc esperançador" l'augment de l'atur a l'agost i destaca la pujada en indústria i construcció

El secretari d'Ocupació de CCOO PV, Juan Carlos Gallart, considera que l'augment de la desocupació no és atribuïble a les contractacions estacionals del sector serveis, com és habitual al mes d'agost, sinó que és en la indústria i en la construcció on es registren caigudes d'ocupació "molt acusades". L'ocupació en aquests sectors s'ha desplomat un 3,49% i un 5,74% respectivament ha subratllat en un comunicat.

Davant aquestes dades el sindicat urgeix a abordar de forma urgent una pujada del salari mínim i a derogar la reforma laboral per a acabar amb la precarietat que caracteritza al mercat de treball.

CCOO PV insisteix que l'ocupació que es genera "no reuneix els estàndards de qualitat del treball decent" i assenyala que "en l'actual context, amb la inflació disparada en el 3,3%, és més urgent que mai concretar una pujada significativa del SMI i escometre sense dilació la reforma laboral que pose límit definitiu a la precarietat laboral que caracteritza al nostre mercat de treball".

Aquesta precarietat impedeix a moltes persones, encara tenint treball, cobrir les seues necessitats bàsiques i realitzar els seus projectes vitals, ha afegit el sindicat.

CONTRACTACIÓ

La contractació a l'agost, a la Comunitat ha sigut de 129.957 i hi ha hagut 55.255 contractes menys que el mes anterior (una disminució del 29,83%) mentre que la temporalitat suposa el 91,6% del total dels contractes registrats.

Per sexe, l'atur femení se situa en 255.379 dones, el 59,4% del total de persones en parada, i ha augmentat respecte al mes anterior un 0,90%. Quant al sexe masculí, en el mes d'agost hi ha 174.195 homes aturats, ha augmentat respecte al mes de juliol un 2,55%.

Si ho comparem respecte al mes d'agost de 2020 l'atur ha disminuït un 4,96% per als homes i un 0,79% per a les dones. Per edat, el nombre de persones en parada menors de 25 anys ha augmentat fins a situar-se en 36.162 persones, un increment de 455 joves (1,27%).

El mateix ocorre amb les dades de les persones amb 25 i més anys, el nombre d'aturats d'aquest col·lectiu és de 393.412 persones, mentre que al juliol va ser de 387.261, és a dir, ha augmentat un 1,59%.