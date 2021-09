Después de pasar uno de sus años más complicados por motivos de salud, Marina Yers está de vuelta en televisión.

La influencer, que también se ha mantenido al margen de las redes sociales, esas que le han dado notoriedad, ha hablado abiertamente sobre los brotes psicóticos que ha sufrido durante meses y que le han llevado al límite.

Desde el plató del programa que presenta Nagore Robles, Yers relató su duro proceso, desde su estancia en un centro psiquiátrico hasta su recuperación.

"Para que te dé un brote tienes que estar pasando mucho estrés. Estuve en un hospital psiquiátrico dos meses"

"Que te dé un episodio como lo que me dio a mí es muy chungo. Yo creía que había algo en la casa que me estaba atormentando. Imagínate la desesperación. Llegué a querer tirarme por un segundo piso", aseguró la influencer entre lágrimas.

Además, contó que todo le ocurrió fuera de España. "Me pilló con mi ex en México. Me había montado como cuarenta mil historias de que él era malo conmigo", explicó, por lo que quiso regresar a España. "Había roto con esta persona, que es la que yo más quise en toda mi vida. Cuando volví a mi casa, mi madre me miraba y me decía que no era yo. Exploté".

"Cuando volví a mi casa, mi madre me miraba y me decía que no era yo. Exploté"

Ahora, ya puede decir que ha salido adelante y que ya está recuperada: "Salí de una época muy complicada en cuanto a salud mental. Tuve mis problemas, mi medicación de un año...", confesó. "He estado hasta este verano. Para que te dé un brote tienes que estar pasando mucho estrés. Estuve en un hospital psiquiátrico dos meses".

Un testimonio sincero que ha emocionado mucho a la presentadora y a los colaboradores del programa.