La estrategia de Rosa Benito para evitar cruzarse con la gente de 'Sálvame', al descubierto

Desde que se fue de Sálvame, Rosa Benito no ha hecho más que renegar del programa en el que, como ella misma dice, fue feliz pero también muy infeliz. Ahora en Ya es mediodía, la excuñada de Rocío Jurado se las tiene día sí, día también, con sus excompañeros, algo que ha acabado pasándole factura.

Para evitar males mayores, y según desveló este miércoles Marta López -que también colabora con ella en el programa de Sonsoles Ónega-, la ex de Amador Mohedano tiene una estrategia para así evitar coincidir con la gente de Sálvame por los pasillos de Telecinco.

"Yo sé que cuando acabamos Ya es mediodía no se para a hablar, porque se quiere ir rápido. Quiere salir rápido de Mediaset para no encontrarse a los colaboradores de Sálvame por los pasillos", confesó la madrileña.

Visto lo visto, la extertuliana del espacio de Jorge Javier Vázquez no quiere saber nada de sus excompañeros. Ya dejó claro Chelo García Cortés hace unos días. "Rosa, te he mandado un mensaje para que te preocuparas por Amador, nos hemos encontrado y has escapado de mí en los pasillos como si te fuera a sonsacar", le dijo a cámara, dejando claro que lo que dice López es verdad.

Yo sé que cuando acabamos 'Ya es mediodía' no se para a hablar"

Precisamente el presentador catalán se despachó a gusto con Benito este miércoles, de la que dijo: "Lleva peor la carrera de su hija que su propia hija. Rosario Mohedano se ve encantada con su vida y su profesión. Sin embargo, Rosa habla de la carrera de su hija con resentimiento. Tiene ahí un problema al que debería enfrentarse. Está más perdida que nunca. Quiere volver a Sálvame, pero le falta valor".