Rupturas, peleas y unas reflexiones: así ha sido el verano de los famosos

La prensa del corazón ha latido con fuerza este verano raro en el que las reflexiones de Rocío Jurado lo han acaparado todo. Pensamientos íntimos que la cantante escribió durante los últimos años de su vida y que servirán de hilo conductor para los especiales que este otoño protagonizará Rocío Carrasco en Telecinco.

La guerra de los Mohedano se ha convertido, con permiso de los Rivera Pantoja, en el tema de conversación favorito en los salones de belleza. El estío también nos ha dejado una catarata de rupturas sentimentales: Parejas como Ramón García y Patricia Cerezo o Amelia Bono y Manuel Martos confirmaron que el amor ya no era suficiente.

La Campos, por su parte, andan revueltas y polémicas. Ni siquiera el reciente cumpleaños de Terelu ha servido para que las posturas entre las hijas de María Teresa Campos se acerquen. Más bien todo lo contrario. El distanciamiento entre ellas, que este periódico adelantó en exclusiva en el mes de febrero, se vende por fascículos en televisión.

Ni siquiera la matriarca del clan ha logrado salir indemne de un totum revolutum en el que Alejandra Rubio ha resultado ser la más beneficiada. La nietísima ha aprendido muy rápido el oficio y toca muy bien las teclas para que en las cartelerías su nombre aparezca en el lugar de la protagonista. Ahora que ha empezado una nuevo romance, sería justo que explicara qué pasó con su ex, Álvaro Lobo, días antes de que ambos decidieran empezar una nueva vida. No es oro todo lo que reluce.

Tampoco en el caso de Esther Doña. Ha sido una de las protagonistas del periodo vacacional, porque ha empezado a alternar con el juez Santiago Pedraz. Aunque al principio se dejaron ver tímidamente, ya no ocultan que han iniciado una relación sentimental. Flash, flash.

La viuda de Carlos Falcó ha pasado de abrazar la discreción a convertir las redes sociales en una especie de diario fotográfico en el que lo cuenta todo. No están muy contentos los hijos del marqués con tanta sobreexposición, porque creen que detrás de tanto canto al amor se esconde un mensaje dirigido a ellos. Especialmente a Duarte, pues él tiene información muy delicada que podría hacerlo saltar todo.

Tras una temporada catastrófica, Sara Carbonero se ha pasado el verano deshojando la margarita

Si Doña es la cara de la moneda, Sara Carbonero es la cruz. Tras una temporada catastrófica, la periodista se ha pasado el verano deshojando la margarita. No confirma ni desmiente que bebe los vientos por el cantaor Kiki Morente, con el que se la relaciona. Y. a pesar de que no hay dudas de que están juntos, la actitud distante y hierática de los protagonistas lleva a malpensar.

Con tanto silencio y tanto requiebro a los reporteros asfálticos, en lugar de un idilio de verano parecen ocultar la fórmula secreta de la CocaCola. Desde el entorno más cercano a Sara piden comprensión y explican a 20Minutos que con su mutismo no pretende generar controversia, sino proteger a sus hijos: "Cuando la relación esté consolidada, lo confirmará".

La que sí habla pero no dice nada es Paloma Cuevas. Después de firmar el divorcio con Enrique Ponce, Paloma se ha convertido en diseñadora por arte de birlibirloque. En pocas semanas presentará su colección cápsula y se prevé que pose para los medios de comunicación. Algo que no hizo en la Gala Starlite y que la llevó a alzarse con el título a la más antipática. El próximo día 11 se celebrará la comunión de Bianca, la hija menor del exmatrimonio, y el evento, que tendrá lugar en la finca La Cetrina, servirá para comprobar si la hija de Victoriano Valencia ya ha pasado página y si Ana Soria ya no es una presencia incómoda.

Protegida por los suyos y sin hacer de la muerte un espectáculo rentable, Isabel Preysler despedía para siempre de su madre, Betty Arrastia, a la que estaba muy unida. Todos los miembros de la familia, salvo Ana Boyer, que no pudo cruzar el charco a tiempo, se reunieron en la casa de Puerta de Hierro para despedirse de una mujer luchadora que se enfrentó a la muerte de varios de sus hijos y que enviudó muy joven.

Tamara Falcó se ha convertido en la roca en la que se apoya su madre. Tal vez la fe que le inculcó su "beba" –como llamaba cariñosamente a su abuela- le haya servido para calmar las ansiedades. Este funesto desenlace hizo que Julio Iglesias abandonara momentáneamente su destierro voluntario para contactar con Preysler y enviarle sus condolencias.