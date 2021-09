Cvirus.- La incidència acumulada baixa altres 10 punts fins als 173,35 casos a la Comunitat Valenciana

La incidència acumulada a 14 dies a la Comunitat Valenciana ha baixat aquest dimarts altres deu punts fins als 173,35 casos per 100.000 habitants. A més, es manté com la tercera autonomia amb menor taxa després d'Astúries i Canàries i per davall dels 221,76 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri de Sanitat.