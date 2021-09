De la Rosa (PP): "Queremos ser la alternativa a un alcalde ausente, asumiendo el liderazgo"

Durante la reunión de trabajo con los concejales y presidentes de distrito, a la que han asistido el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, la secretaria general del PP andaluz, Loles López y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, el portavoz popular ha anunciado "los siete asuntos irrenunciables para Sevilla" en los que basará su labor de oposición.

"Frente a un equipo de gobierno acomodado que no asume sus funciones y un alcalde que ha abandonado a la ciudad", una serie de temas "ocuparán nuestromayor tiempo porque resumen los graves problemas que padece estaciudad desde que Juan Espadas (PSOE) es alcalde: seguridad, turismo y patrimonio histórico, empleo y emprendimiento, bienestar social, limpieza y parques y jardines, infraestructuras pendientes y movilidad".

En opinión de De la Rosa, "estamos iniciando poco a poco una nueva época de pospandemia en la que Sevilla se juega mucho, y no puede perder una vezmás el tren del crecimiento y el desarrollo que nos haga salir de la crisis"."No podemos quedarnos descolgados porque es un periodo crucial que marcará nuestro futuro a corto y medio plazo", la tiempo que ha destacado que Sevillanecesita un Ayuntamiento "fuerte" y un alcalde "comprometido y reivindicativoque lidere con más ímpetu que nunca los proyectos que llevamos reclamando tantos años. Su figura se hace más esencial e importante que nunca".

En este sentido, el portavoz del PP se ha lamentado de que, "desgraciadamente, los sevillanos estamos pagando la falta de interés deun alcalde que ha abandonado a la ciudad para preocuparse y ocuparsede su carrera política hacia San Telmo". "A Espadas no le interesa Sevilla, ni sus graves problemas de infraestructura, ni su funcionamiento diario, ni los problemas que padecen todos los barrios", ha añadido.

Asimismo, De la Rosa ha pedido a Espadas "que deje de marear la perdizcon cambios de responsabilidades y áreas" y ejerza "con todas las garantías"su cargo de alcalde. "Si no es capaz o no está entre sus objetivos, que sevaya, porque Sevilla no puede estar en un segundo plano y minimizada yaque el daño puede ser irreparable", y ha asegurado que Sevilla necesita"un líder que encabece un esfuerzo común de colaboración entre todos losagentes sociales para salir de la crisis y convertirse de una vez por toda enun gran referente".

Por último, Juan de la Rosa ha señalado que desde el Grupo Popular van a hacer "todo lo posible por ocupar el espacio que Espadas ha abandonado", para que la gestión municipal "sea vea afectada lo menos posible ante la ausencia del primer edil". "Desde el PP tenemos claro que no podemos tirar a la basura cerca de dos años hasta que se celebren las elecciones en mayo de 2023, no podemos perder ni un segundo más", ha concluido.