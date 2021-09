Llima (Podem) reivindica a Illueca com a "candidat d'absolut consens" que vindrà a "enfortir el Botànic"

Lima, que ha destacat la "capacitat de gestió" de l'Illueca -actual director de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern central-, ha assegurat que la seua presència en el Consell "aportarà major fortalesa al Govern del Botànic" en el nou cicle postpandèmic i que és, al seu torn, "la persona adequada per a enfortir l'espai d'Unides Podem". "No tenim cap dubte", ha remarcat la líderesa autonòmica de Podem en roda de premsa, després de la Junta de Síndics de les Corts Valencianes.

En la seua compareixença, Lima ha assegurat que la substitució de Dalmau per Illueca serà una "transició tranquil·la" i que Podem seguirà mantenint la seua "lleialtat" amb els seus socis de Govern en la Generalitat. "Portem 6 anys demostrant que som garantia d'estabilitat per al Govern del Botànic i per al compliment dels acords firmats", ha subratllat.

La coordinadora general de Podem a la Comunitat ha aprofitat també per a "agrair al company Rubén Martínez Dalmau el seu treball encomiable en la Conselleria de Vivenda", una conselleria que "no ha sigut fàcil crear des de zero" i en la qual ha dut a terme "polítiques que són un referent a nivell estatal". "Ha fet més que algunes persones que porten més de 30 anys en el Senat", ha apuntat.

En tot cas, Lima ha assenyalat que en Podem "no estem per a quedar-nos, estem de pas per a transformar les coses" i ara Dalmau ha demanat tornar al seu treball en la universitat, una institució que creu que "guanya" amb la seua tornada.

Des de fa algunes setmanes, Llima ja coneixia la decisió de Dalmau de deixar la política i des d'aleshores ha estat en "permanent coordinació" amb ell i amb Belarra per a abordar la situació, ha relatat. Però serà aquest dijous quan es reunirà amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a abordar la proposta d'Illueca com a substitut de Dalmau. També el Consell Ciutadà haurà de ratificar la proposta.

En qualsevol cas, Lima considera que la "fantàstica trajectòria" d'Illueca, el seu "tarannà positiu" i la seua "capacitat de gestió d'equips" ho avala per a ostentar el nou càrrec i suposarà "un impuls a les polítiques públiques" de vivenda.

ELS SOCIS GARANTEIXEN "L'ESTABILITAT" DEL GOVERN VALENCIÀ

Per la seua banda, els seus socis en el Botànic han garantit que el Pacte del Botànic gaudeix d'"estabilitat". En aquest sentit, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha incidit que el Pacte del Botànic "s'està complint en tots els seus termes" i que "les discussions per a arribar a acords són més tranquil·les que les de PP i Vox a Andalusia o a Múrcia".

Segons Mata, els socis del Botànic estan "compromesos amb la governabilitat i ací no s'ha arribat a cap punt dramàtic". En la seua opinió, "l'estructura i arquitectura (del Govern valencià) funciona molt bé a la Comunitat".

Sobre Illueca ha ressaltat que "és una persona amb molta capacitat jurídica i econòmica que sap el que és estar en un govern des de fa molt de temps". "Crec que la gent intel·ligent i bona persona fa les coses bé", ha resolt. De Dalmau ha destacat les seues "polítiques propositives" i la seua "lleialtat" i ha mostrat el seu respecte per la seua decisió de deixar la política, alguna cosa que li ha sorprès, ja que "moltes vegades ha dit el còmode que estava a la universitat" i el "complicat" que era estar en política, ha recordat.

També el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha expressat el seu "respecte" per la decisió de Dalmau i ha reivindicat la "gran estabilitat" del Botànic independentment dels canvis, canvis que "benvinguts siguen" si són per a "fer les polítiques que ha marcat el Botànic", ha apuntat.

Com a sòcia de la coalició Unides Podem, la diputada d'Esquerra Unida, Estefanía Blanes, ha garantit també que la "coalició continuarà donant suport al govern" valencià i ha assenyalat que el treball de les Consellerias d'Unides Podem "segueix avant".

L'OPOSICIÓ LAMENTA "GUERRES INTERNES"

Des de l'oposició, la síndica de grup parlamentari 'popular', Eva Ortiz, ha parlat de "guerres internes" en el si del Govern del Botànic. "Estem veient que l'important per al tripartit d'esquerres és el lleva't tu que em pose jo i unes situacions de guerra interna que repercuteixen en la gent que ho està passant malament", ha lamentat.

En la seua opinió, "es tornen a oblidar dels més desfavorits per a repartir-se butaques i cotxes oficials. Hi ha una guerra interna en el govern que deixa entreveure un desgast que portarà al Palau a Carlos Mazón com a president de la Generalitat", ha augurat.

Per a Ortiz, assistim a una "situació rocambolesca on el que impera és una qüestió de butaques" i considera que "la gent ha de prendre nota d'un govern irresponsable que s'oblida d'atendre polítiques socials amb un desistiment absolut de funcions", ha sentenciat.

Per la seua banda, la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, ha lamentat que "un àrea tan important" com Vivenda "seguisca en mans d'els qui apliquen polítiques sectàries i extremistes" i tem que Ximo Puig perda "l'oportunitat de remodelar el Consell i de prescindir d'un dels llastos que té el Govern valencià, com és Podem, al costat dels nacionalistes de Compromís".

En aquest sentit, Merino creu que el president podria aprofitar aquesta situació per a "reduir despeses supèrflues" en l'Administració per a açò, "expulsar a Podem seria una bona notícia", ha conclòs.

En la mateixa línia, la síndica de Vox, Ana Vega, ha enlletgit la "lluita interna" entre els partits que sostenen el Botànic, i ha instat el cap del Consell a "amortitzar" la Conselleria de Vivenda perquè "estalviar diners als valencians", de manera que torne a ser una Direcció general.