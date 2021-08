Zuloaga cree que "la coalición PRC-PSOE ha sabido actuar" durante la pandemia aunque "no opinan igual en todo"

"El diálogo en política es algo fundamental y llegar a acuerdos es una obligación", y auque "evidentemente los dos partidos no opinan igual en todo, ha habido diferentes etapas donde hemos sabido priorizar lo que era importante para los cántabros", que ha sido "la salud y ahora el relance de la economía", ha explicado Zuloaga en una entrevista emitida este domingo en RNE desde el Museo Marítimo del Cantábrico y recogida por Europa Press.

Al hilo, y ante las numerosas polémicas que han envuelto a la Consejería de Sanidad a lo largo de la pandemia, el vicepresidente ha defendido la gestión su titular, el socialista Miguel Rodríguez.

"La mar en calma no hace buenos marineros", pero Rodríguez "ha demostrado en ese mar complejo estar a la altura de las circunstancias, saber adaptarse a lo prioritario en cada momento" y "teniendo voz propia como ha tenido Cantabria en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha dicho.

Así, transcurrida ya más de la mitad de la legislatura, Zuloaga se ha mostrado satisfecho con la gestión de los socialistas en el Gobierno, que "no es comparable con ninguna anterior" debido al Covid, aunque el Ejecutivo "nunca lo ha utilizado como una excusa, sino como una responsabilidad y ahora como una oportunidad" con la llegada de fondos europeos, que van a "permitir lanzar la economía".

"Dentro de la dureza de las cifras sabemos que lo hemos hecho de la mejor manera", gracias a datos como que Cantabria es la comunidad con menos tasa de letalidad del coronavirus en residencias, lo que "indica que ha hecho las cosas mejor que el resto".

Sin embargo, no opina lo mismo de la labor de la oposición, que cree que está "completamente intoxicada por la irrupción de la extrema derecha". Sobre el PP, ha dicho que "no sabe ocupar el lugar de oposición constructiva y responsable", sino que "se ha convertido en una oposición destructiva y en competición constante con la extrema derecha para ocupar un espacio político" en el que el que "la mayoría de cántabros no se ven reflejados".

Por otro lado, ha destacado la "estrechísima" relación del Ejecutivo regional con el central y con Pedro Sánchez, con el que mantiene "hilo directo" aunque reconoce que "no es fácil hablar con el presidente del Gobierno".

Esta buena sintonía es "medible y no discutible", según Zuloaga, que ha puesto como ejemplo el pago de parte de la deuda "histórica" de Valdecilla o las inversiones en la licitación de tramos del AVE o en las obras del Desfiladero de La Hermida. "Con Sánchez el PSOE trae a Cantabria inversiones que están ahí", ha sentenciado.

PROYECTOS DE FUTURO EN CANTABRIA

Y preguntado por los proyectos de la comunidad para recuperarse de la crisis provocada por el Covid, el vicepresidente ha señalado que se está trabajando "de manera muy concienzuda" para dar forma a los fondos europeos con proyectos "solventes para el futuro", que sirvan para que la comunidad "no crezca hoy, sino que crezca en una década, que no se desinfle esa inversión".

Para ello, ha mencionado iniciativas como la construcción del futuro Museo de Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), la implantación de la protonterapia en Valdecilla o el apoyo a la industria para que acometa una transformación hacia modelos sostenibles.

Y es que "va a haber un mix" en los recursos que explotará Cantabria, ya que el turismo "tiene un peso especifico, pero la industria es quien garantiza el futuro de todo el territorio". "No solamente podemos vivir de una postal", ha remarcado Zuloaga, que también apuesta por crear oportunidades en el medio rural y por sacar partido de la cultura, que ofrece "oportunidades que no hemos sabido aprovechar como se debería".

Paralelamente a estos proyectos, la comunidad quiere sacar adelante y poner en marcha leyes como la de Memoria Histórica o la de Ciencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento, con el objetivo puesto en valor durante la pandemia de "cuidar más la ciencia y la investigación".