Belén Esteban apura sus vacaciones con un viaje a Reino Unido

La colaboradora de Telecinco Belén Esteban no ha parado de viajar durante sus vacaciones. De Benidorm a una escapada romántica en Tenerife junto a su marido, Miguel Marcos, la empresaria ha puesto rumbo esta semana al Reino Unido, donde ha aprovechado para hacer turismo en Londres, Liverpool o Manchester.

Esteban ha abierto a sus seguidores de Instagram el álbum fotográfico del viaje que está realizando, y en el que se la puede ver viajando en tren con su maleta morada a cuestas.

La primera parada fue Londres, la capital británica, donde la colaboradora ha visitado lugares tan emblemáticos como el Palacio de Buckingham, el barrio de Camden Town y su famoso mercadillo, o disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad.

Este destino vacacional no es nuevo para la colaboradora de Sálvame, que ya ha viajado en ocasiones anteriores debido a que su hija Andrea realiza sus estudios allí.

Después de disfrutar de un "fin de semana en Londres", Esteban ha puesto rumbo a la tierra de los Beatles: Liverpool. Allí ha visitado además una exposición sobre el Titanic.

La de Paracuellos está aprovechando al máximo su viaje y ha querido trasladar a sus seguidores alguna información curiosa que se ha topado durante su periplo. Sobre el mítico The Cavern Club, Esteban ha destacado: "Dicen que The Cavern Club es el mejor Club del siglo XX. Aquí tocaron The Beatles 296 veces", ha señalado.

Después de Liverpool, Esteban ha vuelto a subirse al tren con su maleta morada para dirigirse a su tercera parada: Manchester.

Allí, Belén Esteban ha podido disfrutar de un día soleado por sus calles y conocer puntos de interés de la ciudad, como Chinatown, el segundo barrio chino más grande del Reino Unido.