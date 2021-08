Poty, en 'Pasapalabra': "Dicen que ronco como un velociraptor, el ruido que hago es terrorífico"

Programa a programa, los espectadores de Pasapalabra van conociendo curiosidades de los invitados que acuden al concurso gracias a las preguntas que les realiza Roberto Leal.

Tras el primer día de aclimatación, Eva Soriano y Colate reconocieron que se les habían pasado los nervios para afrontar su segundo día en Pasapalabra, pero Vallejo-Nágera aseguró que compartir habitación con uno de sus rivales le había pasado factura.

"Todavía no se me ha ido el jet lag porque he dormido con Poty en la misma habitación y me ha dejado un poco...", afirmó el madrileño. "¿Te deja dormir? Porque no calla", señaló Leal.

Colate le respondió que "no se calla y ronca". El coreógrafo, amigo de Vallejo-Nágera, se defendió diciendo en tono de broma que "roncando soy como un velociraptor, el ruido que hago es terrorífico".

"Yo no lo sé, pero me lo han dicho", añadió mientras los espectadores del concurso pudieron ver a Colate moviendo la cabeza afirmativamente, dándole la razón a Poty al haberlo sufrido él mismo.

El presentador comentó que "eso es por la energía que tienes dentro...", pero el invitado admitió ente risas que "cuando entro ese estado de somnolencia, el monstruo sale a relucir".