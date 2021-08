Igualtat posa en marxa una aplicació per a facilitar l'ús del llenguatge inclusiu en l'administració

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està impulsant l'ús del llenguatge no sexista per part del personal de la Generalitat a l'hora de redactar textos administratius i normatius, comunicacions internes, informació i tot tipus de documentació administrativa.

El secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, ha explicat que amb aquest objectiu, la Conselleria ha posat a la disposició del personal l'aplicació informàtica Themis, que serveix tant per a detectar el llenguatge sexista que pot contindre un text, com per a disposar alhora d'algunes alternatives adequades per a la seua correcció.

Sancho ha assenyalat que l'aplicació Themis és una eina especialitzada per a "evitar els sexismes i exclusions socials que massa vegades manifesta i reprodueix el llenguatge, no sols en les administracions públiques sinó també en el sector privat i en la vida diària de moltes persones".

En aquest sentit, el secretari autonòmic ha remarcat que un llenguatge no sexista "contribueix a comportaments i conductes personals i col·lectives respectuoses amb la igualtat de gènere i la diversitat en el nostre entorn".

Rubén Sancho ha mostrat la seua satisfacció amb l'acolliment que ha tingut aquesta nova eina entre les i els professionals de l'administració de la Generalitat, "ja que són moltes les que han experimentat l'enorme ajuda que representa en el dia a dia".

Amb l'objectiu que cada vegada siguen més les persones que la utilitzen, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha facilitat també l'accés a l'aplicació Themis a través de Funciona, la intranet del personal empleat públic de la Generalitat.

Així mateix, el secretari autonòmic ha indicat que està previst també reforçar aquesta mesura de promoció amb un enviament massiu de correus electrònics, així com la posada a la disposició de qui ho desitge d'accions formatives sobre l'ús de Themis.

El repte, ha destacat Sancho, és que el llenguatge de l'administració siga sempre "adequat, no sexista i inclusiu", i així es reflectisca en els projectes, informes, formularis, sol·licituds o simples notes de caràcter intern que s'elaboren des de qualsevol organisme de la Generalitat.