València Activa i Avaesen llancen Clean Connect VLC per a atraure startups cleantech europees

L'Ajuntament de València, a través de València Activa, i AVAESEN van presentar ahir Clean Connect VLC, un programa que té com a objectiu impulsar l'emprenedoria cleantech a València, a més d'atraure startups europees d'aquest sector amb l'objectiu que s'establisquen a la ciutat.

La responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ressalta que “gràcies a aquest programa, impulsat des de la col·laboració públic-privada, València es posicionarà com a ciutat d'emprenedoria clean-tech”.

“Gràcies a aquesta convocatòria es crearan sinergies entre institucions, grans empreses i startups a la ciutat de València per a facilitar l'accés de la innovació al mercat i dirigir la innovació de startups cap a les prioritats del European Green Deal”, va remarcar la regidora.

“Som una ciutat amb un ecosistema fort i especialitzat en el qual es creen i creixen solucions per a millorar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic; per això secundem i impulsem iniciatives com Clean Connect VLC i treballem de la mà d'entitats referents com AVAESEN , a través de xarxes com a Global StartupCities, reafirmant-nos com una ciutat compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i sent reconeguda com a líders en l'àrea d'innovació climàtica”, va defensar Bernabé.

Per part seua, Bianca Dragomir, directora general d’AVAESEN, va explicar que “València és un pol d'atracció de talent i emprenedoria, amb Clean Connect VLC posarem al servici de la ciutat l'experiència d’AVAESEN com a clúster europeu de referència per a aconseguir atraure solucions cleantech de tota Europa que les nostres empreses puguen implementar i millorar la vida de la ciutadania”.

Aquesta iniciativa propícia la generació de sinergies entre 5 corporates i 5 startups, les quals co-crearan les solucions als 9 reptes presentats per les empreses. Es tracta de buscar solucions a aquests reptes als quals tant elles com el sector s'estan enfrontant en el seu dia a dia, amb l'objectiu de trobar una solució innovadora en la qual la tecnologia tindrà un caràcter diferenciador i posar en valor el paper de la ciutat de València com a capital europea de l'emprenedoria cleantech.

A més, gràcies a aquesta iniciativa les startups participants podran conéixer de primera mà el talent innovador de la ciutat, tindre accés a possibles inversors i avançar en solucions a través de la co-creació de la mà de 5 de les principals corporates valencianes.

Així, les startups que desitgen presentar-se a al programa hauran d'enviar abans del 17 de setembre el formulari establert emplenat.

Europeran Innovation Area

Clean Connect VLC, programa impulsat per València Activa i AVAESEN, forma part de la iniciativa públic-privada Global StartupCities, dins del programa Europeran Innovation Area (EiA).

El EiA és un moviment geoeconòmic per a fer costat a les persones emprenedores i innovadores globals de la Unió Europea amb el major consorci públic-privat GlobalEU i l'Agenda d'Innovació impulsada per ecosistemes d'innovacions locals d'entre altres: ciutats, pobles i àrees remotes.

Dins d'aquesta iniciativa es treballa per a situar a la ciutat de València com una referència internacional en matèria d'emprenedoria innovadora contra el canvi climàtic i la millora de la sostenibilitat. També es busca que València, com Startupcity, tinga un valor afegit únic basat en la seua situació geogràfica i diversitat d'espais físics per als assajos reals de startups i pimes innovadores.

“L'Ajuntament de València, a través de València Activa, treballa a través de la col·laboració públic-privada amb iniciatives com a Global Startup Cities per a facilitar l'atenció i la formació del col·lectiu local que desitja emprendre una activitat empresarial, que repercutirà en el desenvolupament del teixit econòmic de la ciutat de València”, ha concretat Pilar Bernabé.