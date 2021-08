Illa (PSC) califica de "grave anomalía" que una mayoría de 74 diputados no logre acordar presupuestos para Catalunya

El presidente del Grupo Socialista-Units per Avançar en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que es una "anomalía muy grave" que la mayoría independentista de 74 diputados no sea capaz de superar unos presupuestos "prepandemia" y no logre un acuerdo para unas nuevas cuentas.