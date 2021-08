Carlos Chamarro, desencantado con 'Pasapalabra' en 'La Pista Musical': "Vaya programa... no lo entiendo"

En ocasiones, las canciones de La Pista Musical de Pasapalabra son en inglés, y los invitados y concursantes, pese a que las llegan a identificar, no saben cantar correctamente la letra del tema para acertarlo.

Eso fue lo que le sucedió a Carlos Chamarro este martes, que reconoció la canción en los primeros acordes que sonaron, pero no fue hasta la cuarta pista cuando supo decir de qué canción se trataba.

Roberto Leal comenzó bromeando con el actor y con Gotzon Mantuliz: "Vamos a hacer un pequeño viaje unos años atrás, año 1200... es una broma, no es canto gregoriano. Año 1986, por cinco segundos... ¡Música!".

El colaborador de Zapeando fue el más rápido, pero no supo contestar de qué canción se trataba, en cambio Chamarro ido muestras de saberlo, pero sus limitadas dotes con el inglés le impidieron cantar correctamente el tema: "¡La sé, si es que la sé! ¿Bon Jovi?", exclamó.

Carlos Chamarro, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Te estás marcando un Luis de Lama, que hacía mucho eso", comentó el presentador. El director del programa pidió que volviera a cantar el invitado, pero no consiguió hacerlo correctamente: "Es que estudié francés", se justificó el intérprete.

El presentador comentó: "Vamos con la siguiente pista, por cuatro segundos, un verso de la canción: Union's been on strike". El actor apretó en primer lugar el pulsador y comenzó a cantar con el verso facilitado.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Me estás haciendo un 'copia y pega' de lo que te he dicho, no te lo puedo dar por válido. Esto es una pista para que sigas el hilo o me digas el título: ¡Bienvenido a Pasapalabra Carlos!", le dijo el conductor del espacio de Antena 3.

El actor le contestó irónicamente: "Vaya programa... no lo entiendo". En el rebote, Mantuliz tampoco supo dar una respuesta, por lo que Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar, pero ninguno supo responder.

Así que pasó a la siguiente."Por dos segundos, el título descolocado, que es como estáis vosotros: On a livin' prayer", comentó el presentador. El actor fue el más veloz acertando: "Es Livin' on a prayer –de Bon Jovi- y sabía cuál era desde el principio, solo con la musiquita inicial".