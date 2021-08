El PP de Alcúdia reclama el cambio de sentido en la carretera de Artà, "tal y como ha estado siempre"

En una nota de prensa, la formación ha explicado este lunes que avisaron de que "varias calles de la localidad se verían afectadas" por el cambio y de que se produciría "un gran caos circulatorio en la zona, como está pasando".

En este sentido, la portavoz del grupo municipal del partido, Fina Linares, ha incidido en que si se registran atascos, no hay suficientes plazas de carga y descarga y los autobuses no pueden girar adecuadamente, es porque el Ayuntamiento no les hizo caso.

Así, ha reclamado que se ponga un carga y descarga en la carretera de Artà, en un espacio anterior a las obras efectuadas. También que se deje el sentido de las calles como estaban antes, "que nunca habían tenido problemas".

"Las obras de esta calle no han dejado más que problemas, tala de árboles, discusiones con propietarios y un cambio de sentido de calle sin ningún razonamiento, estudio ni viabilidad", ha remarcado.

Por ello, el PP ha exigido al equipo de gobierno "que se centre, escuche y empiece a trabajar para dar soluciones a los problemas reales de la ciudadanía".