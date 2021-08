Antonio Rossi ha sorprendido este viernes a los seguidores de El programa del verano con su nuevo aspecto. El colaborador ha aparecido en el magazine matutino con el pelo rapado tras someterse a una intervención quirúrgica para hacerse unos injertos capilares.

Podía verse con facilidad que el reportero se ha tratado la zona delantera del cuero cabelludo para cubrir las entradas. El colaborador ya mostró en su cuenta de Instagram cuál era su nuevo aspecto físico mediante una foto que dejaba al descubierto hasta sus ideas. Algunos de sus compañeros le felicitaron en comentarios y él agradeció encantado el apoyo.

"Sin trampas ni cartón. Right now. Hoy. Ni tan mal, 7 días después casi recuperado totalmente. Y sin entradas. Gracias a todo el equipo médico", escribía el colaborador en un post de Instagram. Eso sí, en El programa de Ana Rosa no se ha mostrado tan abierto, ya que no ha comentado nada de su nuevo look, aunque la audiencia no hapodido quedarse callada y ha comentado en Twitter el nuevo aspecto de Antonio Rossi.

Cada vez son más los hombres que se someten a este tipo de intervenciones. De hecho, hace unos años se puso de moda viajar hasta Turquía para ponerse injertos de cabello. Ahora, España cuenta con prestigiosas clínicas, como en la que ha confiado su estética el reportero de Telecinco.