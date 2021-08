Luis Cepeda sigue promocionando su último hit del verano, La fortuna, pero la razón por la que ha vuelto a ser el foco de atención en las redes sociales no ha sido este sencillo, sino las últimas declaraciones que ha concedido hablando de política.

En una entrevista en El País, el cantante ha desvelado su opinión sobre la izquierda y la derecha política de España. "Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología", ha reflexionado con el medio citado.

Un pensamiento que no ha gustado a la mayoría de los internautas, que han hecho de su nombre trending topic en Twitter criticándole por estas opiniones. Unas palabras que, además, han sorprendido a más de uno, ya que el cantante se enfrentaba a VOX hace tan solo unos meses.

"Ya ni me sorprende que esta persona diga cada día más barbaridades", "a veces se queda dormido en los laureles eh" o "ya está curtidito, pero vive en su nube de privilegios", son algunos de los tuits que se pueden leer al respecto.

ya ni me sorprende que esta persona diga cada día más barbaridades, pero cepeda cariño mío, te tengo que decir que quien es de derechas en lo económico tiende a serlo en lo ideológico porque van de la manp https://t.co/mkszHYwYK4 — S🌻 (@mirioul) August 12, 2021

El Cepeda de tan woke que quiere ir a veces se queda dormido en los laureles e — ✨ sara (@edayxldiz) August 12, 2021

A ver que Cepeda tiene ya 31 añazos, parece que hablamos de un adolescente y no: es un bocachancla al que papi y mami han tenido estudiando fuera sin currar hasta que con 27 o 28 fue a OT, vaya que ya está curtidito pero vive en su nube de privilegios — Pedro Moreno 🇪🇸🏳️‍🌈🔻 (@PedroMo60641664) August 12, 2021

Ante tal aluvión de críticas el exconcursante de Operación triunfo no se ha quedado callado y ha contestado de forma contundente a través de su perfil oficial en la plataforma.

"Todavía no he visto que hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas, pero que mi ideología es la contraria. Decir que no te identificas con ningún partido por su mierda de gestión en este país está penado con la soga twittera. Disfrutad de la entrevista", ha escrito el gallego de 31 años.

Todavía no he visto que hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas pero que mi ideología es la contraria. Decir que no te identificas con ningún partido por su mierda de gestión en este país está penado con la soga twittera. Disfrutad de la entrevista. https://t.co/jToBVYhkqN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 12, 2021

A pesar de los comentarios negativos el cantante también ha recibido apoyo y la defensa de sus incondicionales fans y seguidores que piensan como él.