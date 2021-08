Hosteleros ven una "buena noticia" que Ourense y Santiago reduzcan sus restricciones: "Es un poco de oxígeno"

"Es una muy buena noticia", ha resumido el presidente de la Federación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández, en declaraciones a Europa Press, después de que la evolución epidemiológica permita relajar las restricciones.

Así, apunta que el movimiento turístico "se ha notado" y, aunque reconoce que queda "poco tiempo" para que concluya la época estival, incide en las ventajas que tendrá para el sector la medida.

Al hilo de ello, recuerda también la importancia de estar en año Xacobeo ante la llegada de más turistas por este motivo. "Con estancias más largas", señala situándolas en el caso de esta provincia entre dos o tres días. "Dudo que en Ourense este verano salga mal", apostilla.

Mientras, desde Hostelería Compostela, su presidente, Thor Rodríguez, manifiesta que es "un respiro". "Un poco de oxígeno para un sector que lo está pasando mal". "Esperemos que sea la última vía de restricciones y que se logre una estabilidad", afirma ante lo que califica también como "muy buena noticia".

Con todo, vuelve a demandar a las administraciones que las medidas que se adopten en relación a los cierres "no sea por licencias si no por usos" de forma que a los cafés-bares especiales, los conocidos como pubs, pero que pueden servir tanto bebidas a la tarde como hasta la madrugada, puedan abrir.

MEDIDAS "MUY RESTRICTIVAS"

A su vez, el vicepresidente de Hostalería Federada Galega (Hosfega), Sergio Fernández, califica de "cierto alivio" el anuncio realizado este martes, pero lamenta la situación de la hostelería en el resto de la comunidad autónoma. "Estamos viendo muy restrictivas las medidas en general en toda Galicia".

En particular, cuestiona la metodología empleada con el pasaporte Covid. "No estamos en contra de él, pero no es de recibo que el hostelero tenga que ejercer el control". Así, considera que se atribuye al sector "un trabajo que no le corresponde". "Son 17 meses sufriendo la hostelería todos los males", incide, además, sobre la situación de este colectivo.