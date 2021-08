Ciudadanos pide analizar la fusión de las dos Comandancias de la Guardia Civil en la Junta Local de Seguridad

Se busca con ello analizar cómo la misma puede afectar a la seguridad en el municipio, así como al acuartelamiento del Instituto Armado ubicado en Contrueces.

Según una nota de prensa de la formación naranja, resulta conveniente la celebración de esta reunión para disponer de más información con la que poder valorar adecuadamente los efectos que esta fusión podría tener en Gijón, así como poder conocer las razones que realmente la justifican, más allá de las generalidades agumentadas hasta ahora.

También quieren conocer " las razones de las de porqué en Asturias sí, y otras provincias que también tienen dos comandancias no", ha señalado el edil, que ha adelantado que no se oponen frontalmente a esta reorganización siempre que la misma esté "adecuadamente justificada, conlleve una mejora clara de la eficiencia y operatividad de la Guardia Civil, y no suponga ninguna merma de unos efectivos que ahora mismo ya resultan muchas veces insuficientes".

"En todo caso, lo que pensamos que necesita urgentemente la Guardia Civil más que cambios en su organización es un mayor compromiso por parte del Gobierno que se traduzca en más medios materiales y humanos así como una mayor inversión en modernización y mejora sus instalaciones y dependencias tanto en Gijón como en Asturias", ha añadido.

BAR DEL LAUREDAL

por otro lado, Pérez Carcedo ha criticado la situación "de absoluto abandono" en la que se encuentra el edificio que acogía un bar en el parque del Lauredal y que es de titularidad municipal. Ha exigido al Gobierno municipal, por este motivo, que lo licite para poder ponerlo en funcionamiento "lo antes posible".

Ha recordado que el edificio se encuentra cerrado desde que en marzo de 2015 sufriera un incendio que dañó su cubierta y que todavía hoy sigue sin repararse.

"Pensamos que, por su ubicación y características, con la posibilidad de instalar una terraza amplia, es un negocio que no tenemos ninguna duda que puede suscitar interés en estos momentos, por eso el Gobierno local debería proceder a su reparación y licitación cuanto antes", ha conminado.