Muere de Covid un conocido antivacunas del Reino Unido que rechazó vacunarse por ser algo "experimental"

El británico David Parker, un conocido antivacunas de 56 años, falleció esta semana de Covid en un hospital en Darlington (Reino Unido) pese a no tener patologías previas y poseer una buena forma física.

Según recogen medios británicos como The Sun, Parker, gerente de un club nocturno en Catterick Garrison (condado de North Yorkshire), contrajo el virus pocas semanas después de atacar a las farmacéuticas en sus redes sociales y burlarse de aquellas personas que se vacunaban, ya que consideraba la vacuna como algo "experimental".

El tabloide británico recoge además algunos de los mensajes que Parker publicaba en redes como Facebook, donde también criticaba a los medios de comunicación: "Siento la necesidad de publicar información aquí para las personas que no están recibiendo el otro lado de la historia debido a que los medios no son imparciales", llegó a asegurar.

"Cuando se investiga quién financia a los medios, se llega a las empresas farmacéuticas. Quién sabe quién tiene razón o quién está equivocado. Si me equivoco levantaré mi mano, pero no me quedaré callado", opinaba.

Entre otros mensajes contra las vacunas, llegó a escribir lo siguiente: "Todavía no voy a recibir esta vacuna experimental hasta que haya más información disponible sobre los efectos a largo plazo".

Sin embargo, semanas después de escribir aquello, Parker enfermó de Covid tras contraer el virus y tuvo que ser ingresado en el Hospital Darlington Memorial.

Steve Wignall, un amigo de Parker y su familia, ha confirmado al diario The Sun que sus allegados están devastados tras lo ocurrido y piden no caer en el error de Parker: "A pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a vacunarse porque no quieren que otros sufran como ellos".

Wignall se contagió de coronavirus el mismo día, pero, a diferencia de su amigo, había recibido la pauta completa de vacunación. "Él no creía en eso y no lo quería, era por desconfianza, y no podíamos hacerle cambiar de opinión", ha lamentado.

La diferencia entre ambos tras contraer el virus, prosigue Wignall, "es que yo pude recuperarme lo suficiente como para volver al trabajo después de 10 días y tres pruebas negativas, mientras que la situación de David empeoró", ha concluido.