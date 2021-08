María Gómez sustituye por sorpresa a Dani Mateo en 'Zapeando': "Nuestro gurú no está"

Apenas unos días después del regreso de Dani Mateo al frente de Zapeando tras sus vacaciones, los espectadores se han sorprendido este viernes por un nuevo cambio en la silla principal del programa.

María Gómez, colaboradora habitual de Zapeando, ha tomado las riendas de este espacio y ha explicado, en primer lugar, el motivo de la ausencia de Dani Mateo.

"La gente se está acercando a la televisión preguntándose si soy Dani Mateo. Pues no, ya veis que no. No está nuestro guía, nuestro gurú, porque tenía un compromiso importante y no ha podido venir", ha explicado.

Gómez ha bromeado que, en realidad, ella cree que el presentador "tenía que pagar una cuenta pendiente con un chiringuito de Huelva... así que Dani, disfruta porque, con la tontería, tienes un fin de semana largo, pero el lunes te esperamos", le ha dicho.

Por su parte, la teoría de los colaboradores que explica la ausencia de Mateo es otra y tiene que ver con la marcha de Leo Messi del Barça. "Es la depresión por lo de Messi. Yo me enteré de lo de Messi por un Storie de Dani Mateo que decía: 'Se va Dios', y lloraba", ha apuntado el colaborador Quique Peinado.