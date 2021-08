Justicia inicia las obras para restaurar la fachada de la Audiencia Provincial y su vidriera

De esta forma, en este mes de agosto se va a completar la restauración de la vidriera principal del edificio, situada en la parte posterior, ya que presenta diversas patologías como deposiciones de polvo y gruesas costras de suciedad, deformación de la red de plomo y fracturas, y pérdida y fracturas de vidrios.

El objetivo subsanar todos estos daños y devolver a la vidriera su porte original, para ello se va a invertir 7.835 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de un mes.

En cuanto a la fachada principal, sufre un deterioro importante por el paso del tiempo que afecta tanto a la piedra en determinados elementos constructivos como a la pintura, enfoscados y paramentos. Los trabajos tienen igualmente una duración de un mes y el objeto de los mismos es revertir esta situación de deterioro para lo que se ha destinado un presupuesto de más de 18.000 euros. También se va a abordar la iluminación de la fachada, que tendrá un carácter artístico y para ello se destinará un máximo de 10.000 euros.

"Hemos optado por realizar estos trabajos en el mes de agosto, ya que al ser inhábil la actividad judicial diaria baja mucho, especialmente en la Audiencia, donde no hay juicios y, por tanto, no hay presencia de público y no se entorpece así a la entrada y salida del mismo", ha indicado la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Marián Adán.

Ella fue la encargada de presentar recientemente estas obras a las autoridades judiciales, a quienes trasladó "el compromiso de la Consejería de Juan Marín para que el servicio de la Administración de Justicia se preste en las mejores condiciones".

"Nos hemos encontrado a nuestra llegada edificios muy abandonados y muchos problemas de falta de medios y de personal. Por eso estamos trabajando para situar a la Justicia en el lugar que se merece, porque es un servicio esencial", ha manifestado.

Además de todos estos trabajos en una primera fase que arrancó en el mes de julio se ha abordado la adaptación y adecuación a la normativa actual de los servicios de detección y extinción de incendios que implican el desmontaje de instalaciones obsoletas, canalizaciones, colocación de nuevos sistemas de detección y alarma, renovación de extintores móviles y equipos fijos de extinción y la renovación de la señalización, entre otros. El presupuesto para esta actuación es de 109.807,50 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.

Igualmente, se están realizando otras actuaciones que vendrán a mejorar las infraestructuras disponibles en el inmueble, como el refuerzo del sistema de audio de la sala de vistas del jurado (por un importe de 13.609 euros), o la puesta en marcha de la cita previa del Registro Civil en los próximos meses, cuya prueba piloto se está desarrollando de forma satisfactoria en otra provincia y, una vez concluya, se extenderá al resto.

El edificio de la Audiencia Provincial es el más emblemático de la capital de todos los destinados a albergar órganos judiciales. El inmueble tiene una superficie de 4.842 metros cuadrados y data de 1948.