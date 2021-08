La Diputació i l'Ajuntament impulsaran la transformació ‘smart city’ dels pobles de València

La Diputació de València i l'Ajuntament de València han acordat impulsar la inclusió dels pobles del terme municipal de València en el procés de transformació de la ciutat com ‘smart city’ estenent diversos projectes pilot ja en procés d'implantació a la ciutat.

Mitjançant un nou conveni -amb una dotació econòmica de 50.000 euros- les dues institucions cooperaran a més en la connexió i integració de les seues respectives plataformes intel·ligents intercanviant milers de dades per a una gestió més eficient amb l'ús de la informació proporcionada per la tecnologia.

El regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, ha explicat que amb aquest nou acord “els pobles de la ciutat passaran a estar clarament al capdavant de la transformació digital de València” i ha afegit que “creiem en una estratègia ‘smart city’ que millore la qualitat de vida, l'eficiència i la sostenibilitat no sols en el centre sinó també als pobles i barris de la ciutat”.

Per part seua, la diputada de Modernització, Mentxu Balaguer, ha destacat la col·laboració interinstitucional per aconseguir “dotar de solucions intel·ligents per a la ciutadania dels pobles de València la gestió de la mobilitat, la recollida de residus i la connectivitat, a més d'integrar les plataformes digitals de territoris intel·ligents de la ciutat de València i de la Diputació”.

En concret, es preveu dotar de solucions intel·ligents per a la gestió de la mobilitat mitjançant la sensorització de diverses places de mobilitat reduïda en alguns d'estos nuclis de població. La tecnologia permetrà així que les persones usuàries puguen conéixer en temps real la disponibilitat d'estes places d'aparcament mitjançant el web municipal, el geoportal o l’AppValència contribuint així a la reducció del trànsit provocat per la cerca de plaça.

Entre les accions previstes també s'implementaran solucions intel·ligents per a la gestió de residus amb la sensorització de contenidors de recollida no diària com els d'envasos i vidre. Amb aquest projecte, que amplia un pilot previ ja en funcionament, les empreses de recollida podran conéixer en temps real el percentatge d'ompliment, una informació que permetrà reduir els possibles desbordaments de contenidors però també un càlcul més sostenible i eficient de les rutes de recollida, la qual cosa reduirà les emissions.

El conveni entre Ajuntament i Diputació també pretén millorar la cobertura de wifi públic en alguns pobles i barris singulars de València així com integrar les plataformes digitals de territoris intel·ligents de la ciutat de València i de la Diputació de València que permetrà l'intercanvi de dades.

Fuset explica que “amb aquest conveni València avança com una ciutat intel·ligent i sostenible de nord a sud del seu terme municipal” i agraeix la col·laboració de la Diputació de València amb la signatura d'aquest nou conveni en “l'ambiciosa transformació digital que experimenta la ciutat”.