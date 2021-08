Continúa la 'maldición del dos' para 'Los Libérrimos' en la bomba final de '¡Boom!'

Este miércoles, Los Libérrimos volvieron a nadar para morir en la orilla, ya que volvieron a caer en su particular maldición en ¡Boom!, la del dos, porque esas fueron las preguntas que les faltó responder para llevarse el bote con 2.830.000 euros.

El equipo campeón llegó mermado a la bomba final porque sus rivales del día, Las Makokis, eliminaron a Héctor en las rondas previas, por lo que el salmantino se tuvo que quedar en su atril.

Ana, Ana Belén y Alberto (el portavoz) fueron los encargados de intentar responder las cuestiones que les realizó Juanra Bonet, que recordó que los concursantes llevaban 66 programas en los que habían logrado acumular 314.000 euros.

"Esto acabará hoy, ¿no?", les comentó el presentador. Alberto le respondió que "estamos a 15 preguntas de terminar", mientras que Ana Belén añadió que "ojalá lo hagamos".

El primer fallo llegó pronto, en la segunda pregunta: "¿Cuántos dedos tiene en cada pata una paloma?". Ana Belén le dijo a Alberto que eran "tres", pero se equivocó. La tercera pregunta también la fallaron: "¿Qué especia se suele añadir en la elaboración de la salsa carbonara tradicional?", preguntó Bonet. El portavoz dudó, pero contestó "nuez moscada", equivocándose.

El siguiente error llegó en la 6: "Según la tradición: ¿En qué localidad burgalesa se encuentra la tumba de Babieca, el caballo del Cid?", quiso saber el presentador. Alberto contestó, al azar, que se trataba de "Roa", pero no era correcta.

'Los Libérrimos’ en la bomba final de ‘¡Boom!’. ATRESMEDIA

El último error llegó en la pregunta 11: "¿De qué serie de novelas de Corín Tellado forma parte el libro Angustiosa inquietud?". Alberto señaló que se trataba de "El amor es imposible", pero se equivocó.

Con algo más de 15 segundos y cuatro preguntas por responder, Alberto resolvió la de los dedos de la paloma, señalando que tenía "cuatro"; y la de la salsa carbonara, respondiendo "pimienta".

En ese momento llegaron a su particular muro de las dos últimas preguntas con 7 segundos por delante, pero las dudas impidieron que contestaran a más, por lo que la bomba explotó, impidiéndoles ganar el bote.

'Los Libérrimos’ fallan en la bomba final de ‘¡Boom!’. ATRESMEDIA

"La tumba del caballo del Cid, Babieca, se encuentra en la localidad burgalesa de Castrillo del Val, según la tradición... En el monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos", explicó el presentador.

Y concluyó resolviendo la pregunta 11: "El libro Angustiosa inquietud forma parte de la serie de novelas de Corín Tellado Me caso por obligación". A lo que Ana Belén afirmó que "no me extraña que estuviera angustiada".