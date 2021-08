'Los Libérrimos' tiran de nostalgia para calcular el dinero que llevan en '¡Boom!'

Pasar de euros a pesetas ha quedado en desuso, moneda que los nacidos en el siglo XXI no llegaron a conocer y que cuando escuchan hablar de ella les suena a algo desconocido y muy antiguo.

Este lunes, Los Libérrimos quisieron tirar de nostalgia y decidieron convertir todo el dinero que habían acumulado en sus 64 participaciones en ¡Boom! de euros a pesetas para ver la diferencia, ya que el equipo rival se llamaba Los Peseteros.

Justo ante de comenzar a disputar la bomba número 2, Juanra Bonet comentó: "Creo que tenéis casi 300.000 euros ganados (299.400€), eso, en pesetas: ¿Son? O eran, mejor dicho", le preguntó a los concursantes.

Ana, Ana Belén, Héctor y Alberto lo consultaron entre ellos y uno de ellos respondió que se trataba de "cincuenta millones de 'pelas'". Alberto señaló que "parece muchísimo más que en euros".

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

También comentaron que contaban "las cantidades pequeñas en duros: Veinte duros -100 pesetas-, cinco duros -25 pesetas-...". El presentador afirmó que "me encontraba duros y pesetas en el sofá, pero con los euros, no sé qué pasa, que no sucede lo mismo".

Héctor recordó una anécdota personal: "Una vez, en la sala de profesores del colegio, que no sé qué hacía allí, metí la mano entre los cojines del sofá y me encontré 100 pesetas. Me hizo mucha ilusión", concluyó.