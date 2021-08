El 66% dels clients modifica els horaris de consum elèctric, segons una enquesta de la Unió de Consumidors.

Un 66% dels clients assegura haver modificat els horaris de consum elèctric arran de la nova facturació que s'està aplicant des del passat 1 de juny. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a conéixer l'opinió de la ciutadania i la repercussió en la factura de la llum.

D'acord amb les dades facilitades per l'entitat, el 66,2% de les persones consumidores consultades afirmen que ara realitzen els consums energètics en els horaris més econòmics enfront del 24,7% que realitza el consum quan ho necessita. A més, un 5,2% ja disposava de discriminació horària i ja aprofitava els horaris més econòmics i un 3,9% ha optat per reduir al màxim la utilització dels electrodomèstics.

Els canvis en la facturació elèctrica ja s'han pogut veure reflectits en la factura de la llum del mes de juliol, l'import del qual per a un 52% de les persones consumidores ha sigut similar al rebut anterior especialment per la baixada de l'IVA del 21% al 10%, per a un 26% ha sigut més elevat que l'anterior, per a un 15,5% més baix i un 6,5% no ho sap.

Majoritàriament, la ciutadania considera que el nou sistema de facturació "no és ni més beneficiós ni la factura és més clara i transparent". Només el 14,3% manifesta que aquest sistema de facturació li és més favorable i el 15,6% que la factura actual és més clara i comprensible.

De les persones enquestades, quasi el 50% manifesten estar en el mercat regulat, enfront del 26% que pertanyen al mercat lliure, i el 24% restant desconeix el tipus de contracte d'electricitat que té. De les persones consumidores que declaren estar en el mercat lliure de l'electricitat, un 64% afirmen no tindre contractats serveis accessoris al subministrament d'electricitat, un 22,3% ho desconeixen. Els serveis de manteniment de la llar i de reparacions urgents són els més contractats per les persones consumidores, detallen des de la Unió de Consumidors.

Una altra de les conclusions és que únicament un 7,8% de les persones enquestades utilitzen energies renovables en el seu domicili, sent l’energia solar fotovoltaica amb un 66,7% seguida de l'energia solar tèrmica amb un 33,3% les més utilitzades. En aquest sentit, tampoc les persones consumidores tenen previst instal·lar plaques solars en el seu domicili. Així ho han declarat el 64,9% enfront del 32,5% que si estan valorant aquesta possibilitat.

Trams horaris més econòmics

En opinió del secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, "hi ha un important percentatge de la ciutadania que ha modificat els seus hàbits de consum energètic, desplaçant al màxim la utilització dels electrodomèstics als trams horaris més econòmics per a evitar un increment en la factura de la llum".

A més, "segons les dades que llança aquesta enquesta és necessari potenciar la utilització d'energies renovables i fomentar l'autoconsum, per a ser eficient energèticament tant a nivell econòmic com mediambiental", afirma. En aquesta línia treballen i col·laborant Avaesen i la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, recorden.