Puig afirma que "ningú va contra Madrid", però "no es pot estar mirant el melic permanentment"

Així s'ha pronunciat Puig al final de la Conferència de Presidents que s'ha celebrat aquest divendres a Salamanca, on ha indicat que no s'ha produït un debat entre ell i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En aquest sentit, ha insistit que "hi ha alguna comunitat, com Madrid que té més de 135 punts de renda per càpita per damunt de la mitjana, mentre que moltes unes altres estan estabilitzades per sota de la mitjana". "L'efecte capitalitat ha de tindre una contraprestació", ha remarcat.

"Això vol dir que l'ascensor territorial no està funcionant, i volem que funcione, amb igualtat d'oportunitats per als ciutadans", ha agregat.

Així, Puig ha advocat per "descentralitzar l'Estat", ja que "Espanya són totes les comunitats autònomes", i ha rebutjat "qualsevol tipus de confrontació estèril que no va a cap lloc". No obstant açò, ha asseverat: "Quan un va per la carretera i tots els altres van cap a ell, cal veure qui està en el carril correcte".

Sobre finançament, ha remarcat que hi ha una "sensació general" que "cal abordar un problema que està pendent des de 2014" i ha indicat que "tothom és conscient que cal aconseguir una suficiència financera per a totes", i dins d'ella, "una equitat en la distribució que en aquests moments no existeix".

VACUNES I FONS

Puig ha reivindicat la importància de la Conferència de Presidents i ha remarcat la "capacitat de treballar junts per a millorar la vida de la ciutadania en un moment de crisi pandémica tan profunda". Per açò, ha remarcat la "voluntat de mirar endavant i el moment històric".

També ha remarcat l'increment de dosi que rebrà Espanya a l'agost, que ha considerat "molt positiu", i ha valorat la negociació que s'iniciarà amb el Ministeri d'Hisenda sobre la gestió de fons europeus.