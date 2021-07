La Comunitat se suma al sistema de compra centralitzada de medicaments

Així, la Comunitat podrà adherir-se al sistema d'adquisició centralitzada estatal de medicaments, productes i servicis sanitaris per a la totalitat o només per a determinades categories d'ells. La incorporació requerirà el corresponent acord d'adhesió.

Aquest model beneficia a tot el sistema sanitari públic valencià i, en particular, tant als professionals com als propis pacients perquè potencia l'estalvi econòmic i burocràtic, ha destacat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal.

En concret, l'acord promou les adquisicions centralitzades per als centres sanitaris públics valencians i ens que s'adherisquen, amb la finalitat d'aconseguir un estalvi tant econòmic -mitjançant l'economia d'escala que ofereix la centralització de les adquisicions- com a burocràtic, en reduir-se les càrregues en el procediment de contractació i donar compliment als principis d'eficàcia, estabilitat pressupostària i control de la despesa.

Com a novetat per a aquest exercici s'han ampliat els productes sanitaris d'adquisició centralitzada estatal, així com els servicis sanitaris. També s'han afegit implants, productes sanitaris no implantables, equips mèdics, mobiliari i equipaments, servicis de diagnòstic clínic, terapèutic o de documentació clínica.