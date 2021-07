La Generalitat Valenciana destina 120.000 euros a promocionar la Comunitat com a destinació musical

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha firmat aquest dijous amb la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, l'acord de col·laboració per a donar suport a les accions de promoció del producte musical autòcton durant 2021.

Francesc Colomer ha ressaltat la importància de subscriure aquest acord "per a impulsar accions de promoció d'un dels nostres productes més singulars i autòctons, com és la música i les bandes" i ha afegit que l'objectiu és "posicionar-nos en el món com una destinació competitiva amb productes de qualitat que ens fan únics".

Per la seua banda, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha explicat que les societats musicals tenen "molt que aportar en el posicionament turístic de la Comunitat com a destinació musical de referència a nivell internacional".

"És indubtable que som reconeguts com la 'terra de música' per excel·lència i, com a tal, els nostres músics exerceixen com a autèntics ambaixadors culturals de la Comunitat fora de les nostres fronteres".

Així, Daniela González ha recordat que els valencians són "exportadors de talent" i "gràcies a aquestes accions conjuntes amb Turisme", es pot "promocionar i difondre la Comunitat com a referent d'un moviment artístic, social i educatiu únic en el món que són les nostres societats musicals".

ACTUACIONS

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana durà a terme diferents actuacions dirigides a promocionar el producte musical de la Comunitat Valenciana.

Així, la Federació impulsarà la campanya 'Comunitat Valenciana: Terra de Música' amb l'objectiu de posicionar a la Comunitat Valenciana com a destinació musical de referència a nivell internacional; contribuir a l'exportació i difusió del patrimoni cultural de la Comunitat convertint-lo en un atractiu turístic, mitjançant projectes i paquets turístics d'abast nacional i internacional.

A més, aquest conveni pretén diversificar i reforçar l'oferta de turisme cultural; promocionar la cultura popular musical valenciana en mercats emissors amb la finalitat d'atraure nous públics especialitzats; a més de contribuir a la vertebració territorial, amb projectes que permeten un equilibri territorial, entre uns altres.