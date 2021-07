El PP insta a Puig a exigir una financiación justa en la Conferencia de Presidentes: "Sánchez se ríe de los valencianos"

"Que se plante ya ante Sánchez por que nos ningunea y se ríe de los valencianos", ha urgido al líder del PSPV un día después de la reunión de la ministra con los consejeros de Hacienda. María Jesús Montero anunció un CPFF antes de fin de año para presentar las conclusiones respecto a los criterios para la reforma de la financiación.

El 'popular' ha denunciado que "los valencianos han vuelto a perder 1.136 millones de euros entre entregas a cuentas y fondos COVID", con lo que "la Comunitat ha vuelto a salir perjudicada por el Gobierno". "Nos vuelven a castigar", ha lamentado a los periodistas en el parlamento.

A su juicio, aunque el CPFF aprobó un aumento de las entregas a cuentas para 2022 y esto "en principio parece una buena noticia para todos", ha advertido que "pronto se convierte otra vez en un desagravio para los valencianos".

"La media de todas las comunidades es del 6% más y la Comunitat solo va a recibir un 5,5%; somos de las comunidades más castigadas por el modelo de financiación. Cuando se va a ayudar a los territorios con fondos extraordinarios, nos vuelven a dejar a la cola y el Consell callado, sin rechistar, sin levantar la voz", ha aseverado.

"SÁNCHEZ NOS HURTA 73 MILLONES"

Ante esta situación, ha insistido en que "Puig que se plante ya" porque ve intolerable que "se reparta más dinero pero los valencianos sigan recibiendo mucho menos de lo que les corresponde". "A los 1.058 millones que hemos perdido -ha ahondado-, Sánchez nos acaba de hurtar 73 millones a todos los valencianos. 73 millones para sanidad, educación y políticas sociales".

Para el diputado del PP, se trata de un grave problema para los valencianos que demuestra que "Puig no pinta nada y Sánchez se está riendo en la cara de todos los valencianos".

También ha denunciado que no habrá fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación, alertando que la Comunitat seguirá "pagando la falta de iniciativa y el miedo de un gobierno preso por sus socios". "No podemos consentir que se chantajee a las comunidades autónomas: los valencianos queremos justicia, que nos paguen según nuestras necesidades y que no nos ninguneen", ha reiterado.

Por todo ello, el 'popular' ha reclamado que Puig "alce la voz de una vez por todas" en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Salamanca y que pida el cambio de modelo de financiación de manera inmediata: "Ya no puede ser sine die, hay que concretar ya".