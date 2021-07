Kiko Hernández será el compañero de Carmen Borrego para cocinar en 'La última cena 2'

Después de que el lunes anunciaran que Carmen Borrego iba a cocinar en La última cena 2, mucho se ha especulado con quién sería su compañero o compañera frente a los fogones. Y, este miércoles, Sálvame lo ha confirmado: Kiko Hernández, uno de los más críticos con ella.

El exconcursante de GH 3 ya concursó en la primera edición junto a Marta López, pero el talent no podía desaprovechar la oportunidad de poner juntos a dos de los rostros más enfrentados de Telecinco.

El tertuliano ha criticado sus palabras, su físico, sus muchas o pocas intervenciones en Viva la vida y la llama siempre con el mote "Potota". Mientras que ella le ha echado en cara sus palabras sobre su hermana y sobre ella, además de que siempre ha explicado que no tenía nada en contra de él.

Kiko H cocinará con Carmen Borrego mañana en #LaUltimaCena2 pic.twitter.com/RnadF8zJzF — El Discípulo (@eldiscipulo__) July 28, 2021

Sin embargo, la hija menor de María Teresa Campos ha enfrentado siempre los insultos con entereza, y se ha defendido ante todas las críticas, pero el cocinado del jueves promete ser complicado. "Yo no he venido a estos a las cenas, así no voy a continuar", ha declarado Carmen Borrego tras enfrentarse a él en Sálvame después de anunciar que eran compañeros.

El menú que cocinarán será: empanada gallega rellena de zamburillas como primero; lengua de ternera con cremoso de boniato como segundo; y un postre sorpresa que tendrán que esperar para saberlo.