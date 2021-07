Rojas exige al Ayuntamiento cumplir "su compromiso y plantar los 310 árboles prometidos en Roda de Tejares"

En un comunicado, IU detalla que se solicitará también la ubicación de los ejemplares que sí se han plantado y demanda "que se garantice su cuidado y riego para que no mueran durante el verano".

"Exigimos al gobierno de Espadas que cumpla su compromiso y realmente plante los 310 árboles prometidos en la recién reurbanizada Ronda de los Tejares, ya que el Ayuntamiento se comprometió a plantar diez unidades por cada una de las 31 melias taladas en su momento, pero hemos podido comprobar cómo no se ha llegado a ese número", señala Rojas, tras realizar una visita a esta zona.

Detalla que en Ronda de Tejares se han realizado obras de reurbanización ejecutada por Emasesa y, "desde su inicio, se ha demandado que se respetasen los árboles existentes". "Y en caso de tener que actuar en algunos de ellos, que se procediera a una nueva plantación, de forma que la calle siga manteniendo el arbolado y sombra necesario", apostilla.

Así mismo, Rojas ha defendido que "a Espadas se le olvida que no sólo es plantar, si no que la clave está en mantener el arbolado en nuestra ciudad, una cuestión muy deficiente en el día a día en la ciudad". Por ello, ha urgido al gobierno municipal a que actúe sobre los ejemplares plantados en la Ronda de Tejares para garantizar que no mueran durante el verano por falta de riego o del mantenimiento necesario o vigilancia.

ÁRBOLES TALADOS EN SAN JOSÉ DE CALASANZ

El concejal sevillano también se ha trasladado a visitar la zona de San José de Calasanz, para comprobar la plantación de nuevos árboles tras el "arboricidio por parte del Ayuntamiento denunciado el año pasado".

A este respecto ha declarado que "hay que poner en valor que Emasesa ha repuesto la mayoría de árboles talados en esta zona, gracias a la presión de nuestro grupo municipal y de colectivos como 'Salva Tus Árboles Sevilla'".

Sin embargo, para finalizar, Rojas ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento para "no permitir que se sigan talando árboles en la ciudad, ni abandonando los ya existentes". "Para ello, seguiremos visitando las barriadas de Sevilla y vigilando al gobierno municipal de cerca para poder seguir defendiendo la necesidad de proteger y cuidar nuestro arbolado", recalca.