Protesten contra el desallotjament de 50 persones en un edifici amb risc imminent de solsida

Des de l'organització de la protesta, l'entitat veïnal Construint Malilla, denuncien que les famílies van rebre aquest mateix dilluns l'avís de demolició "sense garantia judicial ni cap alternativa" habitacional, a més d'advertir que hi ha diversos majors i menors d'edat.

La concentració s'ha mantingut des de primera hora en el barri, amb una assemblea, un menjar i la intenció de romandre "el màxim temps possible". De moment, el desallotjament no s'ha dut a terme encara que sí s'han acostat agents de Policia Nacional per a vigilar, segons l'entitat veïnal.

"No tenen cap lloc on anar, són 50 persones que d'un dia per a un altre s'han vist al carrer", ha alertat un portaveu del col·lectiu a Europa Press, destacant que la protesta es va organitzar "en temps rècord" perquè el desallotjament en principi estava previst per a aquest dijous 29.

Per la seua banda, des del consistori asseguren que els equips de servicis socials atenen als residents de l'immoble des de 2014 i els han ajudat a optar a la renda valenciana d'inclusió, a escolaritzar als menors o a regularitzar documents, a més de proposar-los unes ajudes d'emergència que permeten pagar tres mesos de lloguer. "Aquestes famílies no són invisibles, no estan desprotegides ni sense recursos", remarquen fonts de la Regidoria de Benestar Social.

Construint Malilla intenta que les famílies afectades accedisquen a la justícia gratuïta i tracta de posar-se en contacte amb l'Ajuntament. "Crec que que ens falta part de la informació", adverteix el portaveu, per a apuntar com a possibilitat que "el problema és que les cases no estan en el PGOU (pla general d'ordenació urbana) i per açò les volen demolir".

En l'avís de l'Ajuntament, datat el 21 de juliol, es trasllada als ocupants de l'immoble situat en el carrer Manuel Arnau 11 el risc de "ruïna imminent" després de diverses anàlisis tècniques, amb indicis suficients que indicaven que "el seu estat ha depassat el llindar de la seguretat, representant un perill real per a persones i béns".

Es tracta d'un edifici de planta baixa i dos altes destinades a vivendes amb dos naus en el pati posterior, amb "una absoluta falta de manteniment i un gran deteriorament a causa del pas del temps", segons l'informe municipal.