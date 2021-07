Pavasal tanca 2020 amb una facturació de 218 milions d'euros

Per al conseller delegat de Pavasal, Francisco Querol, el volum de negoci aconseguit respon una gestió eficaç i a la decisió de la companyia per la diversificació, la qual cosa ha permès neutralitzar el fort impacte de la pandèmia en l'activitat constructora, mantenint la seua posició com a referent en els sectors públic i privat".

En aquest sentit, Querol ha subratllat, en un comunicat, que "l'estratègia de la companyia ha sigut adaptar-se a les especials circumstàncies que la pandèmia ha provocat en el sector de la construcció, mantenint la quota de mercat en carreteres, obra civil, naus industrials i logístiques, al mateix temps que preparar-se per a l'esperat increment d'activitat derivada dels fons europeus".

D'altra banda, el resultat d'explotació de Pavasal es va situar en 11,7 milions d'euros, la qual cosa representa un 5,4% de la facturació total de la companyia. Sobre aquest tema, Francisco Querol ha destacat que "Pavasal manté el seu objectiu de generar un creixement sòlid, allunyat del risc, que genere el marge suficient per a mantindre la seua solvència tècnica i financera, especialment en l'escenari incert que ens planteja l'increment inesperat de preus de les matèries primeres a nivell mundial".

Finalment, a la fi de 2020, Álvaro Marchesi va ser designat nou director general de Pavasal. Álvaro, Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de València (UPV) i amb experiència en diferents companyies del sector, va entrar en Pavasal fa 14 anys i ocupava, fins avui, el lloc de director de contractació.