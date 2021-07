Muere Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Letizia, a los 93 años

No soy seguidora de la biblia (sí la he leído), ni creo que sea el más grande libro, aunque muchos de sus versos me llenan de esperanza, como estos que oídos de la voz de la periodista Menchu Álvarez del Valle, son poesía pura.

El amor no pasa nunca, dice Pablo a los Corintios. pic.twitter.com/qtABZxOlRs