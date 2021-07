Manu, 'striper' y masajista erótico, en 'First dates': "Mi profesión no tiene nada que ver con algo pornográfico"

Manu dejó impresionado a Carlos Sobera nada más entrar en el restaurante de First dates este lunes: "Vengo preparadísimo para todo", a lo que el presentador le contestó: "Así me gusta, esa es la actitud".

Carlos Sobera y Manu, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

El vigués explicó sus profesiones: "Soy striper, entrenador personal y masajista erótico. La gente está muy equivocada con esa ocupación, no tiene nada que ver con nada pornográfico".

"Suelen venir mujeres con una enfermedad diagnosticada y, a partir de ahí, las trato", comentó. También destacó que había acudido al programa de Cuatro buscando "a una mujer latina con carácter porque no me gustan las bobas".

Su cita fue Rosy: "Podría decir muchas cosas de mí, modestia aparte, pero para ser precisa y concisa, la palabra que me define bastante bien es pirotécnica. En el amor me ha ido bastante bien porque me he comido lo que yo he querido".

Rosy, en 'First dates'. MEDIASET

Manu se quedó impresionado nada más verla en la barra del restaurante: "Me han puesto una chica muy guapa así que estoy contento", aseguró. Mientras que la dominicana destacó que "me fijo mucho en la dentadura de los hombres, que la tengan impecable y a él lo veo bastante bien".

En la cena charlaron de multitud de temas, como la visita que realizó el vigués al país de su cita: "Si vuelves conmigo a Republica Dominicana, sería el mejor viaje de tu vida", le dijo Rosy al masajista.

"No me convence que haga masajes eróticos", admitió la joven, pero al final, Manu no es que quisiera tener una segunda cita con Rosy, sino deseó tener "una tercera, una cuarta...". Ella también quiso volver a quedar porque "ha ido todo muy bien".