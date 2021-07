Pascual demana a Morant suport per al programa GenT i intensificar la coordinació en investigació

A la reunió han assistit també la secretària general d'Innovació, Teresa Riesgo, representants de l'Àrea de Ciència de la Conselleria, la secretària autonòmica d'Universitats i Recerca, Carmen Beviá, i el director general de Ciència, Ángel Carbonell, així com de l'Àrea d'Innovació i els directors generals d'Avanç de la Societat Digital, Juan Ignacio Torregrosa, i de la SPTCV, Antonio Rodes.

En la trobada, la consellera ha mostrat la seua col·laboració per a treballar de forma alineada i li ha demanat suport a la ministra per a la política d'excel·lència i de talent, entre ells el reconeixement i potenciació del Pla GenT, així com la intensificació de coordinació de les polítiques d'investigació en innovació i intel·ligència artificial.

Així mateix, Carolina Pascual també li ha demanat la intensificació de les polítiques que guien els plans complementaris del Ministeri de Ciència i Innovació, a més del suport de la transferència del coneixement a les empreses.