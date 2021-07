El Consell da por cumplidos el 84% de los objetivos marcados en el Seminari de Govern-Tardor de 2020

Así lo ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la rueda de prensa para ofrecer las conclusiones del Seminari d'Estiu del Consell celebrado en Benassal (Castellón).

Oltra, durante su intervención, ha señalado que "desde el principio de la crisis sanitaria todos los esfuerzos del Consell han ido dirigidos a evitar que se convirtiera también en una crisis económica y social" y que han dedicado "todos los esfuerzos económicos y humanos a desarrollar una vacuna social de protección de las persoas y colectivos más afectados".

No obstante, ha subrayado que todo ese trabajo no es la "desviado" de la "acción de gobierno cotidiada" y que "lo urgente no ha desviado de lo importante", del "cumplimiento de los objetivos marcados".

En ese contexto, ha recordado que el anterior seminario tuvo lugar hace diez meses y en este tiempo ha habido "momentos muy dolorosos", pero también se ha visto "cómo la ciencia se ha reividnicado con la importancia que debe tener y poco a poco se nos está ayudando a retomar las actividades".

En aquel seminario celebraro en Ayora y Cofrentes en octubre de 2020 se marcaron 58 objetivos, de los que se han cumplido el 84% y están en ejecución ocho. Desde el inicio de la legislatura, se han cumplido el 85% de los objetivos marcados en el primer seminario, de julio de 2019, y un 15% están aún en ejecución, "porque muchos de ellos son objetivos vivos con un desarrollo constante", ha precisado.