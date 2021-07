Les entitats del sector públic reintegren 132,2 milions a la Generalitat per recursos no utilitzats en 2020

En concret, 42,9 milions procedents d'organismes autònoms, 2,8 d'entitats públiques empresarials, 83,7 d'entitats de dret públic, 2,2 de societats mercantils i 618.758 euros de fundacions públiques.

El Decret 204/1990 estableix que la situació que done lloc al reintegrament es determinarà en un informe d'auditoria anual que es practique a cada entitat i els imports a reintegrar podran ser compensats amb les entrega de l'exercici següent.

En l'últim ple, el govern valencià va actualitzar l'operatoria de càlcul del reintegrament de transferències a través d'un sistema que evita que càlculs excessivament complexos puguen conduir a situacions poc operatives. L'objectiu és optimitzar els recursos públics i evitar que es produïsquen acumulacions de saldos financers en unes entitats mentre que es generen tensions de liquiditat en unes altres.

En qualsevol cas, tant els recursos objecte de reintegrament com els altres romanen a l'àmbit de la Generalitat, sense cap menyscapte per a la hisenda pública. Des de l'administració insisteixen així en què la intenció és adequar el sistema comptable per a una major operativitat.