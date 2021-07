Martínez (APV) veu "molt raonable" que la Comunitat aculla la seu de Ports de l'Estat, però creu que és "difícil"

Martínez s'ha manifestat en aquests termes, a preguntes dels mitjans, durant la roda de premsa posterior al consell d'administració de l'Autoritat Portuària.

Per al responsable de l'APV, "no hi ha cap raó en un estat que s'assembla bastant a un model federal perquè tots els serveis estiguen centralitzats", i s'ha referit com a exemple al model Alemany.

No obstant açò, veu "difícil" que es produïsca, ja que implicaria el trasllat de funcionariat, però ha assenyalat que "sense cap dubte es pot fer", "i més hui amb els mitjans tecnològics", que permeten que es puga dur a terme l'activitat "en qualsevol altre emplaçament raonable" i "València és molt raonable". "M'agradaria que així fora", ha comentat.

Considera que es pot "buscar fórmules" i que n'hi ha, perquè "no té justificació en un estat com el nostre que estiguen tots els servicis concentrats a Madrid, el raonable seria una dispersió". "És difícil però és possible i tecnològicament ara més factible", ha resumit.

D'altra banda, Martínez ha agraït a l'exalcaldessa de Gandia, Diana Morant, la seua tasca al costat del port i l'ha felicitat pel seu nomenament com a ministra de Ciència, a més de ressaltar la seua "gran lleialtat institucional".

Sobre la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Martínez ha explicat que encara no ha tractat de forma directa amb ella, però té bones referències d'ella com a gestora, i no ha volgut "ocultar" que no hi ha "la mateixa confiança de molts anys" que amb el seu predecessor, José Luis Ábalos.

Sobre si creu que es nomenarà un nou president de Ports de l'Estat, Martínez a assenyalat que els primers dies la ministra va mostrar la seua intenció de "mantindre en el fonamental les infraestructures" i s'ha mostrat partidari de la continuïtat de Toledo, perquè "coneix tots els problemes" de l'APV ja.

ZAL

D'altra banda, durant la roda de premsa, Aurelio Martínez també s'ha referit a l'inici de les obres de de condicionament per a la recepció municipal de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL). El president de l'APV ha celebrat la "gran notícia" que significa l'engegada després de la paràlisi de més de dos dècades, en les quals "no se li ha tret cap partit" als 133 milions d'euros de la inversió que es va efectuar.

Respecte a l'adjudicació de les parcel·les de la ZAL, ha subratllat que l'APV ha sigut "tremendament restrictiva" amb aquest assumpte i vol que siga "una zona logística vinculada al port, no només logística", i que per tant han de situar-se empreses vinculades al port. Ha assenyalat que alguna empresa ha mostrat interés, que "hi ha molta demanda" i que es traurà a concurs quan finalitzen les obres. Sobre les quatre parcel·les ja adjudicades, "algunes empreses tenen els projectes calents" per a començar a construir quan reben autorització.