El presidente de Iberdrola anuncia planes de 4.400 millones de euros que generarían 20.000 empleos en Galicia

Galán ha mostrado así su compromiso "para seguir apoyando el tejido industrial de Galicia y para dinamizar la economía", durante un acto en el que la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) le ha entregado un reconocimiento por su contribución a Galicia.

En el acto, celebrado en el NH Finisterre, han intervenido también el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de la Xunta de Galicia,Alberto Núñez Feijóo.

CONTRIBUCIÓN A GALICIA

Antonio Fontenla ha resaltado la fecha elegida, unos días antes del 25 de julio, que ha calificado como "la indicada para agradecer la labor de aquellos que contribuyen al avance de Galicia".

El presidente de la CEC ha agradecido "la apuesta personal" de Galán para llevar a cabo los contratos de proyectos que "generan empleo y valor añadido industrial para la zona".

INVERSIÓN PRIVADA

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado su intervención para reivindicar la importancia de la inversión privada en los fondos de recuperación.

"Algo tan o más importante que los fondos son las reformas que hay que hacer o las contrarreformas que no hay que hacer. Para que esto funcione no se puede hacer la reforma laboral de que la que se habla, hay que proteger la propiedad privada y hay que dar estabilidad, porque sin estas condiciones no van a valer de nada", ha señalado.

Garamendi ha resaltado además que los fondos llegarán a las Pymes en Galicia por compañías como Iberdrola, que además de "ser una gran empresa vasca y española, será una gran empresa gallega".

COMPROMISO CON EL EMPLEO

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en nombre del gobierno gallego, ha expresado su reconocimiento al presidente de Iberdrola "por su compromiso con la comunidad, con el empleo y con las familias gallega".

El líder del ejecutivo "invitó" a Galán, al que ha calificado como "un gallego por convicción", a seguir "trabajando e invirtiendo en Galicia". "Cada euro que se invierte en Galicia es seguro", ha asegurado Núñez Feijóo.

FERROLTERRA

El presidente de la Xunta ha tenido un especial agradecimiento para Galán por "su compromiso con la ciudad de Ferrol en los momentos de dificultad".

"Fue un gran riesgo para Iberdrola, pero hay que reconocer que ha sido un éxito", ha dicho Feijóo, que ha recordado que este jueves se firmó un acuerdo de 400 millones para el año 2022, y supone unos 1200 millones de inversión en la comarca de Ferrolterra.

Feijóo ha insistido en "la necesidad" de invertir en esta comarca e incidió especialmente en la apuesta por las energías renovables para el futuro de Galicia.