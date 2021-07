Los rumores entre las posibilidades de que Rauw Alejandro comparta alguna relación íntima con otra celebridad han crecido en las últimas semanas. Especialmente, por la cercanía que ha mostrado públicamente la actriz Ester Expósito. No obstante, el cantante ha aclarado que solo se trata de "amigas".

"Yo tengo una buena relación con Rosi, muy musical. Y a Ester también la conozco. Pero no", ha sido la respuesta que Rauw ha dado en su última entrevista con El Mundo. Ante la pregunta de los rumores sobre su proximidad con la cantante Rosalía y con Expósito, ha dejado ver que solo hay amistad.

El intérprete de Todo de ti, canción muy escuchada especialmente por TikTok, ha confesado que está cansado de que la gente piense que "están juntos" cada vez que lo ven relacionarse con una chica "hoy en día".

Así que no, ni Ester ni Rosalía "aceleran todos sus latidos". Ante la duda, ha dejado abierta su cuestión: "¿Y yo no puedo tener amigas? ¿Yo no puedo pasarla bien un rato? ¿Salir? Ay, ¡estas españolas!"

Además, ha comentado con el medio sus pensamientos sobre ser padre en un futuro. "Si se puede, en un futuro, me gustaría ser padre. Tener unos nenes. ¿Por qué no? Obviamente, ahora estoy dedicando mis energías a mis proyectos. Pero, cuando estemos un poquito más relajados, sí".

El cantante, que se considera "muy familiar", también ha aprovechado para lanzar un saludo a todas sus fans españolas. "Saludos a todas las que me escuchan, las quiero", ha respondido. Rauw comparte el cariño que tiene hacia sus seguidoras, y así lo demuestra en sus publicaciones de Instagram.

En su paso por Minneapolis (Minesota), ha recibido "obsequios" que ha agradecido con cierta gracia por instastories. Lo ha hecho con humor, porque la mayoría de esos regalos son conjuntos de lencería que las fans suelen lanzarle en sus conciertos. Parece que a ellas sí las tiene conquistadas.