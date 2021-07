12 tarjetas con las que podrás sacar dinero de los cajeros sin comisiones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con las tarjetas que ofrecen las entidades bancarias por las que no cobran comisión al utilizar el cajero, sea del mismo banco o no, ni por el mantenimiento. Así, desde la organización aconsejan "elegir una tarjeta de débito o prepago que no cobre comisiones en ningún cajero, ni siquiera fuera de la zona euro".

Por ello, proponen una selección de tarjetas que no exigen la domiciliación de la nómina y que son una alternativa para evitar el pago de comisiones. Asimismo, también son recomendables "como primera o única tarjeta si las condiciones de la cuenta asociada son interesantes".

Tarjetas con domiciliación de nómina

La OCU propone dos opciones en el caso de que se vaya a domiciliar la nómina con la entidad bancaria: la tarjeta de débito Pibank y la de Deutsche Bank. "Ambas tarjetas permiten extraer dinero sin comisiones en cualquier cajero del mundo. No cobran comisiones por cambio de divisas".

Tarjetas sin requisitos

En este caso, la OCU aconseja una selección de tarjetas de débito y prepago de nuevos bancos: las tarjetas de BNC 10, BNext, Cuenta N26, Monese, MyInvestor, Rebellion Pay, Revolut, Verse, Vivid y Wise.

La mayoría no tiene comisiones al cambiar de divisa y, además, permiten sacar dinero del cajero de forma gratuita varias veces al mes, incluso fuera de la zona euro.

Comparador de tarjetas

Las tarjetas de débito están vinculadas a una cuenta bancaria, pero las tarjetas de crédito sí permiten domiciliar los pagos en otra cuenta diferente. Por ello, para compras frecuentes, la mejor alternativa es la de crédito sin comisiones que ofrezca incentivos por su uso, explica la OCU.

Así, la organización dispone de un comparador de tarjetas de crédito al que puedes acceder a través de este enlace para elegir la que más se ajuste a tus necesidades.